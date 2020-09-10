مانشستر يونايتد يحسم صفقة مدوية من أتلتيكو مدريد

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد التعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

وحصل الشياطين الحمر على خدمات لاعب الوسط الهولندي لمدة ثلاث سنوات قادمة مقابل 35 مليون جنيه إسترليني بداية من الموسم المقبل.

ووفقاً لموقع " MEN " فإن مانشستر يونايتد قد حسم التعاقد مع اللاعب أليخاندرو جارناتشو البالغ من العمر 16 عامًا من أتليتكو ​​مدريد.

ومن المنتظر أن المهاجم الشاب سوف يصل إسبانيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع لكنه سيتعين عليه الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

يذكر أن جارناتشو لم يكن التعاقد الإسباني الاول لأكاديمية مانشستر يونايتد هذا الميركاتو، حيث تعاقد الشياطين الحمر مع الثنائي مارك خورادو من برشلونة وألفارو فرنانديز من ريال مدريد.

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مانشستر يونايتد صفقة مانشستر أتلتيكو مدريد

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