واشنطن: لا نرى مؤشرات لأي عمل عدواني لكوريا الشمالية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
رويترز
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قال الجنرال روبرت أبرامز قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن بلاده لا ترى أي مؤشرات لعمل عدواني قد تنفذه بيونج يانج تزامنا مع عرض عسكري مرتقب.

وذكر أن السلطات الكورية الشمالية تركز جهودها حاليا على التعامل مع أضرار الإعصار ومكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال إحدى الفعاليات: "هناك أشخاص يتحدثون عن إمكانية طرح نظام سلاح جديد. ربما، لكننا لا نرى أي مؤشرات في الوقت الحالي على أي نوع من الأعمال العدوانية".

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