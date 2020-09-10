مقتل 20 قرويا في هجوم شرقي الكونغو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
رويترز
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أعلنت حكومة الكونغو الديمقراطية، أن "مسلحين قتلوا أكثر من 20 قرويا خلال هجومين على قريتين شرق البلاد"، في هجوم هو الأحدث بين سلسلة تقول عنها الأمم المتحدة إنها قد تمثل "جرائم حرب".

وتفيد إحصاءات الأمم المتحدة، بأن "القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية مسلحة تنشط شرقي الكونغو الديمقراطية منذ أكثر من 30 عاما، قتلت أكثر من ألف مدني منذ بداية عام 2019".

وأضافت، أن "العنف الذي ينسب للقوات الديمقراطية المتحالفة، تصاعد منذ بداية العام عقب انطلاق حملة واسعة للجيش للقضاء على المليشيات".

من جهتها، قالت حاكمة منطقة "إيرومو"، راشيل تاروايي: "قتلوا المدنيين المساكين بالأسلحة النارية والسكاكين.. الناس يتملكهم الفزع منذ الصباح ويفرون بالفعل".

بدوره، أكد جيلي جوتابو، الذي يرأس جماعة معنية بالحقوق المدنية في المنطقة، أن "مسلحين هاجموا قريتي تسابي وتوندولي اللتين تبعدان 120 كيلومترا جنوبي مدينة بونيا مساء أمس الأربعاء".

وأدى العنف الذي ارتكبته أكثر من 100 جماعة مسلحة إلى فرار أكثر من نصف مليون من السكان من منازلهم في شرقي البلاد منذ بداية العام.

وتتهم الأمم المتحدة أيضا، الجيش وقوات الأمن بارتكاب انتهاكات جسيمة تشمل "أعمال قتل وعنف جنسي".

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