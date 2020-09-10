إلغاء بطولة كأس التضامن الآسيوي

ألغى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بطولة كأس التضامن الآسيوي 2020 على أن تقام في عام 2024، كما قرر إلغاء النسخة القادمة من بطولة الأندية للصالات.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم عبر تقنية الفيديو.





ونشر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الإلكتروني أن المكتب التنفيذي وافق على إقامة نهائي دوري أبطال آسيا، في منطقة غرب آسيا، حيث تقام المباراة النهائية يوم 19 ديسمبر، من جولة واحدة بدلاً من مباراتي ذهاب وإياب.





كما قرر المكتب التنفيذي نقل بطولة آسيا لكرة الصالات لتقام في الكويت، حيث تم تعديل موعد البطولة لتقام في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر، بدلا من الموعد السابق في شهر تنوفمبر، وذلك من أجل السماح للاتحادات الوطنية بالاستعداد بأفضل صورة.





وأكد المكتب التنفيذي أنه يأخذ بعين الاعتبار تأثيرات جائحة كورونا على قدرة الاتحاد في إقامة البطولات وفق أفضل صورة ممكنة، ونتيجة لذلك وبعد الأخذ بعين الاعتبار أولوية صحة اللاعبين الشباب وتحديات السفر والصحة، فقد تقرر تأجيل بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاما في البحرين، وبطولة آسيا للشباب تحت 19 عاما في أوزبكستان، لتقام بداية عام 2021.





وأضاف المكتب التنفيذي أيضا أنه بعد الأخذ بعين الاعتبار الترتيبات اللوجيستية في المناطق الجغرافية الخمس للقارة ضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وافق المكتب التنفيذي على اعتبار أن جائحة كورونا فرضت ظرف القوة القهرية، وبالتالي أعلن بأسف عن إلغاء البطولة في نسخة عام 2020.





وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي :"هذه أوقات صعبة لكل من يرتبط عمله بكرة القدم، وفي الرياضة بشكل عام، نحن نقوم بعمل خطوات من أجل ضمان سلامة الوضع المالي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحادات الوطنية الأعضاء".





وأردف :"واثق أنه من خلال الوحدة والتضامن، يمكن أن ننجح في تجاوز هذه التحديات".





كما هنأ سلمان جميع الذين شاركوا في العمل الشاق من أجل ضمان استئناف مباريات دور المجموعات والأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال آسيا بأمان.





وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي :"تم القيام بعمل كبير من أجل ضمان إمكانية انطلاق هذه المباريات يوم 14 سبتمبر، وامتاز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالاحترافية الكاملة من أجمل ضمان إقامة هذه المباريات بأمان".





وأضاف :"هذه المباريات ستكون بمثابة هدية إلى العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في المجال الصحي، والذين كانوا النجوم الحقيقيين خلال الأشهر الماضية، عودة كرة القدم هي أمر يستحق الاحتفال، وكذلك المساهمات التي قدمها العاملون في الخطوط الأمامية".





وأوضح :"هذه العودة لكرة القدم تمنح بعض الأمل، وقد تم إنجاز عمل كبير من أجل وضع البروتوكلات اللازمة من أجل المحافظة على صحة الجميع، ونحن نقوم بالخطوات الأولى، ونعمل في ذات الوقت مع كل أطراف اللعبة في قارة آسيا ومع الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل ضمان استمرارية كرة القدم".





وهنأ أعضاء المكتب التنفيذي الشيخ سلمان وإدارة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لنجاحهم في إبقاء "دوران عجلة" كرة القدم تتقدم، وتقدموا بالشكر أيضاً إلى الاتحاد القطري لكرة القدم على استضافة المباريات خلال هذا الشهر.





وستقام مباريات دوري أبطال آسيا في منطقة الغرب تحت شعار (كرة القدم للأبطال)، حيث ستجرى وفقا لمعايير خاصة للوقاية من فيروس كورونا المستجد حيث قام الاتحاد الآسيوي والدولة المضيفة بوضع معايير طبية وفحص لدرجة الحرارة على مداخل جميع الملاعب.





وقامت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتشكيل لجنة فرعية، من أجل اتخاذ أي قرارات طارئة تتعلق بالمسابقة، وسوف يتم تشكيل لجنة فرعية مشابهة عند إقامة المباريات في منطقة الشرق، والتي ستقام الآن في الفترة من 15 نوفمبر وحتى 13 ديسمبر 2020.





من جهة أخرى صادق المكتب التنفيذي على التقرير المالي لعام 2019، وتقرير المدقق المستقل، وكذلك الميزانية المعدلة لعام 2020، وتم أيضاً المصادقة على تشكيلة مجموعة العمل الخاصة بنظام ترخيص الأندية، ومجموعة عمل الأمن والسلامة للفترة المتبقية من دورة 2019 / 2023.



