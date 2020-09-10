مهرجان مراكش الدولي للسينما يعلن موعد بدء فعاليته.. التفاصيل
الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:48 م
مي مرسي
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أعلن مهرجان مراكش الدولي للسينما عن موعد بدء النسخة الثالثة من ورش عمل أطلس، والتي من المقرر أن تقام "أون لاين" من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر من العام الحالي 2020.
وتدعو ورش عمل أطلس، مشاريع للتنمية وأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، وذلك من قبل صانعي الأفلام بالمغرب والقارة الإفريقية والعالم العربي.
يذكر أن مهرجان مراكش الدولي للسينما، قد أعلن عن إلغاء النسخة الـ19 من المهرجان وذلك نظرا لإنتشار فيروس كورونا المستجد.
وتدعو ورش عمل أطلس، مشاريع للتنمية وأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، وذلك من قبل صانعي الأفلام بالمغرب والقارة الإفريقية والعالم العربي.
يذكر أن مهرجان مراكش الدولي للسينما، قد أعلن عن إلغاء النسخة الـ19 من المهرجان وذلك نظرا لإنتشار فيروس كورونا المستجد.
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