بالمايوه .. سلمى أبو ضيف تثير جمهورها ومتابعيها

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:45 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة سلمى أبو ضيف على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها من داخل البحر، وهى ترتدي المايوه، وأثارت بهذه الصورة جمهورها ومتابعيها، وكانت من أبرز التعليقات عليها "أحلى موزة".


وكانت سلمى أبو ضيف، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "حدوتة مرة"بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والفنان مجدي كامل، والفنان أحمد صيام، ومن إخراج ياسمين أحمد، وتأليف عمر عبدالحليم.

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