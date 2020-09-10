مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس من العاصمة الإسبانية مدريد مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل في رفض ريال مدريد التعاقد مع صفقة ذهبية ذهبت للغريم التقليدي واللدود نادي برشلونة.

ريال مدريد يرفض أنسو فاتي

وقالت شبكة " ديفنسا سنترال الإسبانية " أن بيريز رئيس النادي الملكي كان بإمكانه الحصول على توقيع الإسباني اليافع أنسو فاتي لاعب البلوجرانا الحالي بمبلغ بسيط للغاية قبل أن ينتقل إلى كتيبة رونالد كومان.

وأضافت الشبكة أن وكيل اللاعب عرض فاتي على بيريز عندما كان يلعب في فريق هيريرا للناشئين وكان يبلغ من العمر وقتها ثمانية سنوات فقط لكن رئيس الملكي رفض الصفقة.

وأنهى التقرير أن فاتي رد على رئيس الملكي بمردوده الجديد مع برشلونة والمنتخب الإسباني الأول وهو بعمر السابعة عشر عاماً من عمره وسجل الهدف الدولي الأول مع اللاروخا ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه.

وكان برشلونة قد ضم فاتي في صيف العام 2012 ولعب مع اللاماسيا قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول ونجح اللاعب في لفت الأنظار إليه بصورة كبيرة بعد الأداء الرائع الذي قدمه ما جعل الجمهور يصفه بخليفة ميسي.