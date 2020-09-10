مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:40 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس من العاصمة الإسبانية مدريد مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل في رفض ريال مدريد التعاقد مع صفقة ذهبية ذهبت للغريم التقليدي واللدود نادي برشلونة.

ريال مدريد يرفض أنسو فاتي

وقالت شبكة " ديفنسا سنترال الإسبانية " أن بيريز رئيس النادي الملكي كان بإمكانه الحصول على توقيع الإسباني اليافع أنسو فاتي لاعب البلوجرانا الحالي بمبلغ بسيط للغاية قبل أن ينتقل إلى كتيبة رونالد كومان.

وأضافت الشبكة أن وكيل اللاعب عرض فاتي على بيريز عندما كان يلعب في فريق هيريرا للناشئين وكان يبلغ من العمر وقتها ثمانية سنوات فقط لكن رئيس الملكي رفض الصفقة.

وأنهى التقرير أن فاتي رد على رئيس الملكي بمردوده الجديد مع برشلونة والمنتخب الإسباني الأول وهو بعمر السابعة عشر عاماً من عمره وسجل الهدف الدولي الأول مع اللاروخا ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه.

وكان برشلونة قد ضم فاتي في صيف العام 2012 ولعب مع اللاماسيا قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول ونجح اللاعب في لفت الأنظار إليه بصورة كبيرة بعد الأداء الرائع الذي قدمه ما جعل الجمهور يصفه بخليفة ميسي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد برشلونة الفجر الدوري الإسباني

أخبار تهمك

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ 43 دقيقة

مانشستر يونايتد يحسم صفقة مدوية من أتلتيكو مدريد

منذ ثلث ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ يوم

قنبلة الموسم.. الزمالك يقترب من الإعلان عن ضم ثلاثي بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

لابورتا يعلن ترشحه لرئاسة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

صدمة للأهلي والزمالك.. إلغاء كأس العالم للأندية بقطر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

رونالد كومان يحول برشلونة إلى "فريق بدني"

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

منذ 41 دقيقة

مفاجأة.. ميسي السبب في رحيل سواريز عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عقد لا يُصدق.. تعرف على راتب رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ ساعة و 13 دقيقة

شاهد.. مؤمن زكريا في الأهلي "فيديو"

منذ ساعة و 28 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يدرس فسخ عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

طلب عاجل من الجيش اللبناني للمواطنين بعد حريق مرفأ بيروت

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يجهز مفاجأة مدوية لجماهيره

ريال مدريد يعتزم توجيه ضربة لبرشلونة وخطف هدفه في الميركاتو

أخبار برشلونة الليلة: ميسي يحدده شرطه من أجل البقاء.. والبرسا مهدد بفقدان نجمه في 7 مباريات.. ومفاجآت في قائمة برشلونة

نجم برشلونة مهدد بالغياب عن الكلاسيكو في الليجا

مفاجأة سارة لبرشلونة قبل الكلاسيكو

أزمة جديدة تؤرق فالفيردي في برشلونة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:42 م

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

03:09 م

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

04:40 م

مفاجأة.. الأهلي يدرس فسخ عقد نجم الفريق

03:29 م

عقد لا يُصدق.. تعرف على راتب رمضان صبحي مع بيراميدز

04:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟