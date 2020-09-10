الثلاثاء.. ختام مهرجان جامعة المنصورة الرقمي الأول

تشهد جامعة المنصورة الثلاثاء المقبل، تنظيم ختام مهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب202 تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ الدكتزر اشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وتحت إشراف الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.





وتنظيم الدكتورة ولاء عبد الفتاح منسق المهرجان، ابراهيم فهمى مدير ادارة رعاية الطلاب بالجامعة، وكانت جامعة المنصورة قد أعلنت في١٢ ٢ ٢٠٢٠ م عن عقد مهرجان المنصورة الرقمي الأول لتكون منصة ابداعية الكترونية لعرض مواهب الطلاب بطريقة غير تقليدية للتوسع في اكتشاف المواهب الشبابية في:



-المجالات الأدبية:البحث المقالي؛الشعر ( فصحي وعامية)؛ كلمات الاغاني؛ الرواية؛ القصة القصيرة. - المجالات الفنية: تلاوة القرٱن الكريم ؛الانشاد الديني والترانيم؛الغناء؛ العزف؛ الأفلام القصيرة( تسجيلي؛ روائي؛ متحرك). - الفنون التشكيليه ومنها: التصوير الفوتوغرافي وخاصة المعالم الاثرية لتعميق الانتماء والاعتزاز بالهوية. وقد تمت مشاركة ٢٧ جامعة حكومية وخاصة لتصل الحسابات المشاركة الي ٩٩٥ والأعمال الي ٦٢٩ عملا وتم التحكيم عن طريق التصويت العام بمشاركة ١٩٢٧٢ ( ٢٠% من الدرجة) ولجان ثلاثية متخصصة ( ٨٠% من الدرجة).