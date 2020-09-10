بينهم نجل شقيقه ..القبض على ٣ طلاب سرقوا مجوهرات بنص مليون ومبالغ مالية من منزل بالدقهلية

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تمكن رجال مباحث أمن الدقهلية بالتنسيق مع محل الدمنة من ضبط ٣ طلاب من بينهم نجل شقيق المجمي عليه في سرقة مسكنه بمحل الدمنه، مستغلين سفره يالخارج.



حرر "حسن ابراهيم ابراهيم احمد ٤٥سنة ومقيم مدينة محل الدمنة بمحافظة الدقهلية محضرا يفيد بسرقة ٧٦ ألف جنيه ما بين ٧٠ الف جنيه و٤٠٠ دولار ومصوغات ذهبية تقدر ب نصف مليون جنيه.



تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بسرقة منزل شخص حال تواجده بالخارج ومقيم محل الدمنة.





علي الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد حسن النحراوي مباحث المديرية والمقدم كريم عبد الرازق رئيس مباحث محل الدمنه وتحت اشراف اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية لكشف ملابسات السرقة



وتوصل فريق البحث ان وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجني عليه محمد ف ا ١٨ سنة طالب، بيت النيه وتواصل مع شخصين اخرين " ابراهيم م ا " و" احمد س ا " وجميعهم يقيموا بمحل الدمنة



وكشفت التحريات وكاميرات المراقبة ان الطلاب صعدا للمنزل من خلال تصلق مواسير الصرف الصحي، وتم ضبط المتهمين، وتم تحرير المحضر رقم القضيه ١٣٩٧ لسنه ٢٠٢٠ جنح محل الدمنه للعرض علي النيابة ومباشرة التحقيقات.



وعلي صعيد اخر، قررت محكمة جنايات المنصورة تأجيل نظر قضية الطفلة فاطمة ابراهيم مصطفى ٩سنوات بقرية الحفير التابعة للستامونى مركز بلقاس، تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، والمبلغ بغيابها في 20 ديسمبر الماضي في المحضر رقم 92019 إداري وعثر عليها قتيلة ملقاة في إحدى الأراضي الزراعية بقرية 20 بصار بحفير شهاب الدين، بعد اغتصابها ونزع أعضائها التناسلية علي يد سيدة و٤ أشخاص، تزعمهم نجل عم الأب وشقيقيه، بسبب خلافات علي أرض زراعية لجلسه ٣ يناير تأجيلا إداريا.





تعود التفاصيل الي تاريخ 30122018 بقرية الحفير التابعة لمركز الستاموني،بمحافظة الدقهلية حيث قام بعض اقارب والد الطفلة وهم 3 من ابناء العم وزوجة احدهم وصديق لهم بخطف الطفلة لمساومة والدها علي قطعة أرض.



وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث مركز شرطة الستامونى، كشفت غموض العثور على جثة طفلة ملقاة في إحدى الأراضي الزراعية بقرية 20 بصار بحفير شهاب الدين، بعد اغتصابها ونزع أعضائها التناسلية.