بعد عودة "ريكاردو".. مدربون أجانب (رايح – جاي) على الدوري المصري (تقرير)

أعلن النادي الإسماعيلي اليوم الخميس، تعيين البرازيلي هيرون فيريرا "ريكاردو" مديرًا فنيًا للفريق الأول، وذلك خلفًا للمدرب الفرنسي ديديه جوميز المدرب السابق للفريق والذي تمت إقالته بسبب سوء نتائج الفريق واحتلال مركز متأخر في جدول ترتيب الدوري.

وتولي ريكاردو تدريب الإسماعيلي في ولايتين سابقتين، الأولي موسم 2008 – 2009 ونافس على لقب الدوري مع النادي الأهلي وخسره في المباراة الفاصلة، بينما الولاية الثانية كانت من 2014 وحتي 2015، ولم يستطيع تحقيق أي بطولة مع الفريق وخرج من دور الـ16 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.





وانضم البرازيلي ريكاردو لقائمة طويلة من المدربين الأجانب الذين رحلوا عن مصر وعادوا للتدريب فيها مجددًا عدة مرات وأحيان كثيرة مع نفس الأندية.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير مدربين أجانب (رايح – جاي) على الدوري المصري:





1- آلان هاريس:





قاد المدرب الانجليزي النادي الأهلي عام 1993 وفاز معه بـ4 بطولات (2 الدوري المصري – 1 بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس – 1 بطولة كأس العرب)، وبعد رحيله عن الأهلي لم يستطيع الابتعاد عن مصر حيث عاد مجددًا لقيادة المصري البورسعيدي لكنه حقق نتائج مخيبة مع الفريق ليقرر الرحيل بعد غضب جماهير بورسعيد منه.





2- رود كرول:





واحد من أفضل المدربين الأجانب الذين مروا على مصر، حيث حيث تولي قيادة المنتخب الأوليمبي عام 1994 وحقق معه نتائج مميزة وتوج معه بدورة الألعاب الأفريقية عام 1995.





وعاد لمصر مجددا عام 1996 وتولي تدريب المنتخب الأول في بطولة أمم إفريقيا ولكن خرج من دور الـ8 أمام زامبيا ليتم إقالته، بعدها تولي تدريب الزمالك عام 1997 وحقق معه بعض النجاحات قبل رحيله عن تدريب الفريق الأبيض.





وفي عام 2007 تولي تدريب الزمالك في ولاية ثانية وحقق معه كأس مصر ليرحل بعدها عن مصر بشكل نهائي.





3- راينر تسوبيل:





حضر المدرب الألماني لمصر للمرة الأولي عام 1998 لتولي تدريب الأهلي واستمر معه حتي عام 2000 وتوج مع الفريق بلقب الدوري 3 مرات، كما فاز ببطولتين للنخبة العربية، وبعد رحيله عن القلعة الحمراء، عاد لمصر عدة مرات لتولي قيادة بعض الأندية منها الاتحاد السكندري وانبي والجونة.





4- مانويل جوزيه:





المدرب الأشهر في تاريخ الكرة المصرية والنادي الأهلي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للمارد الأحمر، تولي القيادة الفنية للفريق الأهلاوي خلال 3 ولايات مختلفة، الولاية الأولي موسم 2001- 2002، والولاية الثانية في الفترة من 2003 وحتي 2009، أما الولاية الثالثة كانت في عام 2011 وحقق مع الفريق أكثر من 20 بطولة مختلفة.





رحل "جوزيه" عن تدريب الأهلي بعد مذبحة بورسعيد الشهيرة في 1 فبراير 2012،وعاد لمصر مرة أخري في 2016 ليتولي الإشراف علي أكاديمية نادي نجوم المستقبل، ثم تعاقد معه نادي وادي دجلة للعمل كمستشارًا فنيًا لقطاع الناشئين بالنادي.





5- راينر هولمان:





المدرب الألماني حضر لمصر مرتين، حيث تولي تدريب الأهلي عام 1995، وحقق معه 4 بطولات حيث فاز بلقب الدوري مرتين موسمي 1995 - 1996 ، و1999 - 1997 ، كما فاز بكـأس مصر 1996 ، وحقق معه دوري أبطال العرب في نفس العام، وعاد لمصر عام 2008 ولكن هذه المرة لقيادة الزمالك ولكن لم يحقق أي نجاحات تذكر وقدم أسوأ مواسم الفارس الأبيض ليرحل سريعًا ويتولي المسؤولية بعده الفرنسي هنري ميشيل.





6- هنري ميشيل:





المدرب الفرنسي تولي تدريب الزمالك للمرة الأولي في موسم 2006/2007 وحقق نتائج جيدة مع الفريق وكاد يتوج بكأس مصر ولكنه خسر في النهائي أمام الأهلي، ورحل بعدها لتولي تدريب منتخب المغرب، ثم عاد لمصر مجددا عام 2009 لتدريب الفريق الأبيض ولكن تمت إقالته سريعًا بسبب سوء النتائج.





7- أوتوفيستر:





تولي المدرب الألماني تدريب الزمالك عام 2000 وحقق بعض البطولات مع الفارس الأبيض، حيث فاز معه بكأس مصر، وكأس السوبر المصرى، والدورى المصرى، وكأس أفريقيا لأبطال الكئوس، قبل أن يرحل عام 2002 بعد مباراة الـ(6-1) الشهيرة أمام الأهلي، وفي 2005 عاد للعمل في مصر مرة أخري ولكن هذه المرة عبر بوابة نادي المصري البورسعيدي إلي أنه رحل بعد أشهر قليلة بسبب سوء النتائج.





8- كابرال:





من المدربين الذين عملوا في مصر وعادوا إليها مجددا بعد رحيلهم، البرازيلي كابرال حيث تولي تدريب الزمالك عام 2002 وحقق مع الفريق لقب دوري أبطال إفريقيا والدوري الممتاز وكأس السوبر الإفريقي والمحلي ثم رحل عن الفريق، وعاد في 2005 لتولي قيادة الفريق الأبيض مجددا لكنه لم يحقق النجاح المنتظر منه ليرحل سريعًا، ثم عام موسم 2009 – 2010 لتولي تدريب الإتحاد السكندري ورحل بعد أشهر قليلة بسبب سوء النتائج.





9- بوكير:





خاض المدرب الألماني عدة تجارب تدريبية في مصر، بدايته كانت مع نادي الاتحاد السكندري ولكنه لم يحقق أي نجاحات تذكر، وعاد لتدريب الإسماعيلي موسم 2003-2004 وحقق معه نتائج جيدة في الدوري والبطولة الأفريقية ورحل في منتصف 2004، قبل أن يعود لقيادة الزمالك في 2005، ولكن تم إقالته سريعًا بسبب سوء النتائج، ليتولي تدريب الدراويش لعدة أشهر قبل أن يرحل عن مصر مجددًا، واستعان به النادي المصري عام 2010 لكنه واجه فشل كبير ليتم إقالته بعد 3 أشهر فقط.





10- فينجادا:





حضر المدرب البرتغالي لمصر للمرة الأولي عام 2003 لتدريب الزمالك ولكنه لم يستمر سوي عام واحد وحقق معه لقب الدوري، وعاد مجددا عام 2006 لقيادة منتخب الشباب ونجح في الصعود بالفريق لدورة الألعاب الأفريقية، ولكن تمت الاطاحة به بعدما فشل في الوصول إلي دورة الألعاب الأوليمبية "بكين 2008"، ثم تعاقد معه الأهلي لقيادة الفريق موسم 2009-2010 ولكنه لم يقود الفريق في أي مباراة رسمية حيث رحل بشكل مفاجئ بعد توقيع العقود واعتذر عن المهمة لظروف أسرية.





11- فييرا:





بداية المدرب البرازيلي جورفان فييرا كانت مع الاسماعيلي موسم 1999-2000 ولكنه رحل سريعًا دون ترك أي بصمة، وعاد مجددًا في موسم 2012-2013 وقاد الزمالك في 22 مباراة وحقق نتائج جيدة ولكن رحل بسبب توتر الاوضاع في الشارع الكروي، وفي موسم 2016-2017 تولي قيادة سموحة ولكنه رحل سريعًا بسبب ازمة مع فرج عامر، قبل أن عودته مجددا لتدريب الإسماعيلي عام 2018 لكنه رحل سريعا بعد الخروج من البطولة العربية على يد الرجاء المغربي.





12- شتراكا:





حضر المدرب التشيكي لمصر عام 2016 لتدريب فريق الإسماعيلي، ولكنه لم يستمر معه طويلا، حيث تم إقالته بشكل مفاجئ في أبريل 2017 بسبب خلافات مع الإدارة، وعاد مجددًا لمصر في يوليو 2017 لقيادة فريق سموحة ولم يستمر مع الفريق السكندري سوي عدة أشهر حيث رحل في نهاية نوفمبر الماضي بسبب سوء النتائج.





13- ماكيدا:





ارتبط المدرب الإسباني بمصر حيث تولي تدريب الإتحاد السكندري في 3 ولايات تدريبية ، كما تولي تدريب المصري البورسعيدي فترة قصيرة خلال موسم 2014-2015.





14- مارك فوتا:





قاد المدرب الهولندي فريق الإسماعيلي للمرة الأولي موسم 2006 – 2007 واستمر مع الفريق 6 أشهر تقريبًا، ورحل عن الفريق بداعي وجود مشاكل أسرية لديه، وعاد عام 2010 لتولي قيادة الدروايش مجددا واستمر مع الفريق لمدة عام حتي 2011 قبل أن تتم إقالته بسبب تراجع نتائج الفريق في الدوري وخروج الفريق من الكونفيدرالية.





15- بيدرو بارني:





عمل المدرب البرتغالي في مصر للمرة الأولي ضمن الجهاز المعاون لمواطنه مانويل جوزيه في النادي الأهلي وحقق عدة بطولات وألقاب مع المارد الأحمر، ثم عاد عام 2018 لتولي تدريب الإسماعيلي وحقق مع الفريق نتائج جيدة قبل الإطاحة به بعد خسارته برباعية من الزمالك في نصف نهائي كأس مصر، وعاد للتدريب بالدوري المصري هذا الموسم ويتولي قيادة فريق الجونة.



