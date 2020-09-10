جامعة بنها تبحث سبل التعاون مع أكاديمية البحث العلمي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:31 م
اللقاء
اللقاء
محمد ضوه
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استقبلت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وفد من أكاديمية البحث العلمى برئاسة الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس الأكاديمية لقطاع التنمية التكنولوجية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن سمير مدير مكتب تايكو بنها والدكتورة وفاء محمد المدير التنفيذي لمكاتب التايكو ونوادي ريادة الأعمال والمهندسة مروة محمد المدير التنفيذي لمكتب نقل وتسويق التكنولوجيا.
واضافت راندا مصطفى أن اللقاء يأتي في إطار استراتيجية التعاون بين مكتب تايكو بنها لدعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا وأكاديمية البحث العلمي والتي تهدف إلى التطوير المستمر والسعي إلى دعم الابتكار في الجامعات والمراكز البحثية.

واستعرضت مصطفى خلال اللقاء خطة عمل المكتب في دعم الابتكار وتسويق مخرجات البحث العلمي وحل المشكلات المجتمعية مؤكدة أن مكتب تايكو بنها يهدف إلى دعم الأفكار الإبتكارية وتقديم الدعم المادي والمعنوي والحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية للمبتكرين وإيجاد فرص لتسويق الأفكار.

وأكدت نائب رئيس الجامعة انه تم تشكيل بعض اللجان لدراسة امكانية دعم الجامعة لمشروع ريادة الأعمال للمرأة المصرية والأعمال اليدوية إيمانًا من جامعة بنها بدور المرأة في تنمية المجتمع بالإضافة الى الاستفادة من مخرجات الرسائل والأبحاث العلمية بالجامعة وتسويقها لحل المشاكل المجتمعية.

وقالت إنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تنفيذ الكثير من المبادرات في ريادة الأعمال، كما أن محاور جامعة بنها هذا العام ستكون لدعم متحدي الإعاقة من الطلاب واعضاء هيئة التدريس ودعمهم وتأهيلهم لريادة الأعمال فضلا عن دعم المرأة المعيلة من خلال برنامج ريادة الأعمال لتكون هوية جامعة بنها هذا العام متحدي الإعاقة والمرأة المعيلة كرائدة أعمال.

فيما أكد الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا أن قطاعات الجامعة تعمل كفريق واحد وفق رؤية متمثلة في خدمة الجامعة وتحسين سمعتها على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار الجيزاوى إلى أن جامعة بنها داعمة الإبتكار وريادة الأعمال فى المجالات المختلفة، فضلا عن دعم البحث العلمي والمشروعات البحثية لشباب الباحثين ومكافآت النشر الدولى.

وأكد الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس الأكاديمية لقطاع التنمية التكنولوجية أن الأكاديمية تتبنى تفعيل دور الجامعات والمراكز البحثية في خدمة التنمية الشاملة الصناعية والزراعية والخدمية من خلال برامج مكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا التابعة للأكاديمية.

وأشار فاروق الى أن أكاديمية البحث العلمى تعمل على دعم المبتكرين والمبدعين بشرط أن يكون الابتكار قائما على نظام علمي، موضحا أن الأكاديمية لديها برامج تتناسب مع جميع أعمار المبتكرين لدعم طاقاتهم الإبداعية.
من جانبه قال الدكتور أيمن سمير أن وفد أكاديمية البحث العلمى قام بزيارة ميدانية لمقر مكتب تايكو جامعة بنها للتأكد من استراتيجيات الجامعة فى مجال نشر ثقافة الابتكار والتكنولوجيا ورفع كفاءة كوادر مكاتب التايكو بالجامعات.

وأشار سمير الى أن مكتب تايكو بنها يضم 4 مكاتب وهم: مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا ومكتب المنح الدولية ومكتب تسجيل براءات الاختراع ونادي ريادة أعمال جامعة بنها.

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الكلمات المفتاحية

مخرجات البحث العلمي جامعة بنها التعاون أكاديمية البحث العلمي

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