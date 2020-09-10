قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

قدم أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة شكوى للفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل بشأن قيام أحد موظفي شركة الخدمات المتكاملة للتأمين والنظافة من القائمين على نقل الركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بالكراسي المتحركة في محطة القاهرة للسكك الحديدية من ساحة المحطة الي الأرصفة بطلب مبالغ مالية ( اكرامية) من الراكب نظير نقله الى أحد الأرصفة.





من جانبه وجه الوزير بالتحقيق الفوري في الواقعة الواردة بالشكوى وأثبت التحقيق صحة الواقعة وأنه على الفور تم الاستغناء عن خدمات هذا الموظف.





وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الخدمات التى تقدم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة هي خدمات مجانية وأنه لا تهاون في حق أي راكب وأنه سوف يتم تجديد جميع الكراسي المتحركة والعربات المخصصة لنقل الركاب من ساحات المحطات الي الأرصفة عن طريق رفع كفاءة الموجود حاليًا وشراء أخرى جديدة لخدمة جمهور الركاب من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.





وأشار بيان الوزارة الي احترام كافة العاملين بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأن خدمة الراكب هي أولي اهتمامات وزارة النقل.





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