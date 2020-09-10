قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:42 م
مهندس كامل الوزير
مهندس كامل الوزير
كرستينا عياد
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قدم أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة شكوى للفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل بشأن قيام أحد موظفي شركة الخدمات المتكاملة للتأمين والنظافة من القائمين على نقل الركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بالكراسي المتحركة في محطة القاهرة  للسكك الحديدية من ساحة المحطة الي الأرصفة بطلب مبالغ مالية ( اكرامية)  من الراكب نظير نقله الى أحد الأرصفة.

من جانبه وجه الوزير بالتحقيق الفوري في الواقعة الواردة بالشكوى وأثبت التحقيق صحة الواقعة وأنه على الفور تم الاستغناء عن خدمات هذا الموظف.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الخدمات التى تقدم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة هي خدمات مجانية وأنه لا تهاون في حق أي راكب وأنه سوف يتم تجديد جميع الكراسي المتحركة والعربات المخصصة لنقل الركاب من ساحات المحطات الي الأرصفة عن طريق رفع كفاءة الموجود حاليًا وشراء أخرى جديدة لخدمة جمهور الركاب من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار بيان الوزارة الي احترام كافة العاملين بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة  وأن خدمة الراكب هي أولي اهتمامات وزارة النقل.

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في سياق اخر، عقد وزير النقل  اجتماعًا موسعًا مع تحالف «بومباردييه- المقاولون العرب- أوراسكوم»، المنفذ لمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل 6 أكتوبر وذلك بحضور قيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

استعرض الوزير الموقف التنفيذي الحالي للمشروعين حيث أكد رئيس شركة بومباردييه داني دي نيبرا  أن المشروع يسير وفقا للجدول الزمني المحدد والمتفق عليه وان اعمال التنفيذ بدات على ارض الواقع.

ثم استعرض الوزير المخطط الزمني لكافة مراحل المشروع حيث تم البدء في الاعمال المدنية وتصميمات اعمال الانظمة والوحدات المتحركة والتي تشمل تدشين خط الانتاج وبدء التصنيع وشراء التجهيزات والتركيبات.

وتم استعراض موعد شحن الدفعة الاولى من القطارات بإجمالي قطارين خلال سبتمبر 2021 وكذلك المخطط الزمنى الخاص بنظم الاشارات ومعدات التشغيل والبوابات الاليكترونية وورشة القطارات ومخطط توطين صناعة المونوريل في مصر من خلال اقامة مصنع بشرق بورسعيد لانتاج عربات المونوريل الخاصة بمونوريل 6 اكتوبر وكذلك نقل الخبرات من شركة بومباردييه  الى المهندسين المصريين من خلال تدريبهم في مصانع الشركة بالخارج أو في مصر تحت اشراف خبراء الشركة الاجنبية المتواجدين في مصر لتنفيذ المشروع.

وأكد الوزير على أهمية ان يتم تنفيذ هذه المخططات الزمنية بكل دقة  خاصة مع الاهمية الكبيرة للمشروعين  في تعظيم منظومة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية، وربط القاهرة والمدن الجديدة بالعاصمة الادارية  لا سيما وأن المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات، مشيرا إلى ان هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلًا من استخدام السيارات الخاصة. 

ثم تباحث الجانبان في التعاون المشترك في عدد من مشروعات النقل المستقبلية حيث أبدى رئيس شركة بومباردييه الاهتمام الكبير بمشروع الخط السادس للمترو  كما ابدى استعداد الشركة في المنافسة في مشروعات النقل بالاسكندرية سواء مشروع تطوير ترام الرمل او مشروع تطوير خط ابوقير وتحويله الى مترو  وقد أكد الوزير ان وزارة النقل لديها عدد من المشروعات الاستثمارية العملاقة وذلك في ظل المناخ الاستثماري الواعد الذي يسود مصر حاليا وأن هذه المشروعات يمكن  لشركة بومباردييه التقدم لها عبر الطرح الخاص بها والذي سيطرح على كافة الشركات العالمية لاختيار افضل العروض المالية والفنية.

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موظف مواطن النقل السكة الحديد الأرصفة

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