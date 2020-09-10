شاهد.. مؤمن زكريا في الأهلي "فيديو"

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:55 م
بوابة الفجر
نجوى مصطفى
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حرص مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي على التواجد في مران الفريق عصر اليوم الخميس.

 

وتواجد مؤمن زكري في ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة الغد أمام الإسماعيلي.

 

كما حرص زملاء مؤمن زكريا على الشد من أزره وتمنوا له الشفاء العاجل والعودة مرة أخرى للمستطيل الأخضر.

 

ويمر مؤمن زكريا بظروف صحية صعبة أبعدته عن ممارسة كرة القدم منذ نحو عام ونصف.

 

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي مساء غد الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.


الفيديو بعد قليل....

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