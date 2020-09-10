مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.69% بختام التعاملات

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:52 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
Advertisements
أنهي سوق الأسهم السعودية  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.69% رابحاً 55.42 نقطة ليغلق عند مستوى 8135.16 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.38% رابحاً 44.62 نقطة ليغلق عند مستوى 11672.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 543.6 مليون سهم بقيمة 13 مليار ريال.
 
وصعد 19 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.54%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.51%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.76%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.64%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.32%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.28%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.19%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.06%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.97%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.82%، فيما تراجع قطاعي إدارة وتطوير العقارات والطاقة بنسبة 0.55%، 0.23%، على التوالي.
 
وقفز 153 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم " الفخارية" بنسبة 10%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 9.96%، فيما تراجع 35 سهماً على رأسها سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 2.07%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 1.88%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 1.65%، فيما تصدر سهم "سيرا" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 602.6 مليون ريال سعودي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

لابورتا يعلن ترشحه لرئاسة برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ يوم

أحمد حسن: تساوي عرض الأهلي وبيراميدز لرمضان صبحي غير صحيح

منذ ساعة و 28 دقيقة

تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يدرس فسخ عقد نجم الفريق

منذ نصف ساعة

طلب عاجل من الجيش اللبناني للمواطنين بعد حريق مرفأ بيروت

منذ ساعة و نصف

الإسكان توضح كيف يتم التعامل مع العقارات المخالفة غير المتصالحة

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سعيد في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

قنبلة الموسم.. الزمالك يقترب من الإعلان عن ضم ثلاثي بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

زيدان يطلب رياض محرز في ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. ميسي السبب في رحيل سواريز عن برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب الإسماعيلي الجديد يتفوق على الأهلي والزمالك (تقرير)

منذ أقل من ساعة

برشلونة يُغامر من جديد ويرسل عرضًا رسميًا لخليفة بويول

منذ حوالي 6 ساعات

رونالد كومان يحول برشلونة إلى "فريق بدني"

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة للأهلي والزمالك.. إلغاء كأس العالم للأندية بقطر

منذ ساعة و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يخسر40.95 نقطة بختام جلسة الخميس

مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 7.07% بختام جلسة منتصف الأسبوع

مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.05% بختام تعاملات اليوم

بنهاية التعاملات.. تراجع هامشي بمؤشر سوق الأسهم السعودية

مؤشر سوق الأسهم السعودية يقفز 1% بختام جلسة الأحد

ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.14%في ختام تعاملات اليوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:29 م

مفاجأة.. الأهلي يدرس فسخ عقد نجم الفريق

قنبلة الموسم.. الزمالك يقترب من الإعلان عن ضم ثلاثي بيراميدز

02:08 م

لابورتا يعلن ترشحه لرئاسة برشلونة

03:33 م

طلب عاجل من الجيش اللبناني للمواطنين بعد حريق مرفأ بيروت

02:25 م

صدمة للأهلي والزمالك.. إلغاء كأس العالم للأندية بقطر

02:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟