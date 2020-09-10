مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.69% بختام التعاملات

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.69% رابحاً 55.42 نقطة ليغلق عند مستوى 8135.16 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.38% رابحاً 44.62 نقطة ليغلق عند مستوى 11672.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 543.6 مليون سهم بقيمة 13 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.54%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.51%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.76%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.64%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.32%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.28%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.19%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.06%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.97%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.82%، فيما تراجع قطاعي إدارة وتطوير العقارات والطاقة بنسبة 0.55%، 0.23%، على التوالي.