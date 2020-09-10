ربطها بـ"الحبال" وعاشرها عنوة عنها.. مفاجآت حول اعتداء مزارع على ابنته بالصف

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:49 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات، معاشرة مزارع لابنته المطلقة جنسيا عدة مرات داخل منزله بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، إذ تبين أن المزارع خمسيني العمر، وأصل إقامته بمنطقة إمبابة شمال المحافظة.

وأضافت التحريات إلى أن المزارع توجه منذ فترة، ليقيم بقرية الشرفاء بمركز الصف، جنوب المحافظة، بعد شرائه قطعة أرض وبناء منزل عليها للإقامة داخله.

وبينت التحريات أن ابنته عمرها 27 سنة، مطلقة، وكانت تقيم رفقته منذ حوالي شهرين بعد انفصالها عن زوجها.

وأوضحت التحريات أن المزارع في بادئ الأمر توجه إلى غرفة ابنته وقيدها بالحبال، وعاشرها جنسيا عنوة عنها، وأُجبرت على عدم إخبار أحد عما حدث معها خوفًا من إفضاح والدها.

وأشارت التحريات أن الأب كأن يعاشر ابنته عدة مرات عنوة عنها ما دفعها إلى الاستنجاد بشقيقها المقيم بمنطقة إمبابة، الذي حضر وتعدي عليه بالضرب، ثم توجه رفقة شقيقته إلى مركز شرطة الصف لتحرير محضرا بالواقعة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة الصف، من شاب ثلاثيني العمر، وشقيقته يفيدان باعتداء والدها عليها ومعاشرتها جنسيا عنوة عنه.

إنتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد مختار مفتش مباحث شرق الجيزة، إلى مسكن الأب وتمكنت من القبض عليه واقتياده إلى ديوان المركز.

وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة.. "أنا غلطت في حق ابنتي، بس الشيطان غواني".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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