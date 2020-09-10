للجلسة الثانية علي التوالي .. تراجع مؤشر سوق دبي المالي بختام التعاملات
الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:42 م
نيفين سمير
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إنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، وذلك للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.13% خاسراً 3.10 نقطة ليغلق عند مستوى 2270.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 408.9 مليون سهم محققة ما قيمته 284.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 5284 صفقة لعدد 36 سهماً.
وهبطت 3 قطاعات بسوق دبي، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.13%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.29%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 3.14%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.73%، ثم قطاعي النقل والخدمات بنسبة 0.14%، 0.05%، على التوالي.
وقفز 15 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 14.89%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 11.78%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 5%، ثم سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 4.95%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 138.7 مليون ورقة بقيمة 40.9 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 4.18%.
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