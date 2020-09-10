للجلسة الثانية علي التوالي .. تراجع مؤشر سوق دبي المالي بختام التعاملات

إنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، وذلك للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.13% خاسراً 3.10 نقطة ليغلق عند مستوى 2270.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 408.9 مليون سهم محققة ما قيمته 284.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 5284 صفقة لعدد 36 سهماً.





وهبطت 3 قطاعات بسوق دبي، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.13%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.29%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 3.14%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.73%، ثم قطاعي النقل والخدمات بنسبة 0.14%، 0.05%، على التوالي.