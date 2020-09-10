إساءة إنفاق 485 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي

كشف المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (أولاف) أنه رصد إساءة إنفاق 485 مليون يورو (574 مليون دولار) من الميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي العام الماضي، وهي زيادة كبيرة عن عام .2018









تجدر الإشارة إلى أن المكتب مكلف بالتحقيق في أية احتيالات تتعلق بأموال ميزانية الاتحاد الأوروبي، التي يتم تمويلها من جانب دافعي الضرائب في الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، في مجالات مثل البحث أو الإعانات الزراعية أو دعم المناطق الفقيرة.









وبحسب "الألمانية" كان المكتب رصد 371 مليون يورو تم إساءة إنفاقها في 2018.