وزير الاقتصاد الإيطالي: بيانات الإنتاج الصناعي تقفز 7.4% خلال يوليو

قال وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جوالتيري اليوم إن بيانات الإنتاج الصناعي الإيطالي المعلنة اليوم أظهرت قفزة بنسبة 7.4 بالمئة في الإنتاج خلال يوليو مما يُضاف إلى مؤشرات على تعاف اقتصادي شامل في الربع الثالث، وفقا لـ"رويترز".









وقال الوزير خلال حدث نظمته منظمة ترويج الصادرات (إس.إيه.سي.إي) "النمو الاقتصادي في الربع الثالث سيكون في خانة العشرات".









وسبق أن صرح جوالتيري بأن النمو في الربع الثالث قد يكون نحو 15 المائة بعد تراجع بنسبة 12.4 في المائة في الربع الثاني خلال فترة العزل العام لمكافحة فيروس كورونا.