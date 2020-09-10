وزير الاقتصاد الإيطالي: بيانات الإنتاج الصناعي تقفز 7.4% خلال يوليو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:43 م
بوابة الفجر
Advertisements
قال وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جوالتيري اليوم إن بيانات الإنتاج الصناعي الإيطالي المعلنة اليوم أظهرت قفزة بنسبة 7.4 بالمئة في الإنتاج خلال يوليو مما يُضاف إلى مؤشرات على تعاف اقتصادي شامل في الربع الثالث، وفقا لـ"رويترز".


وقال الوزير خلال حدث نظمته منظمة ترويج الصادرات (إس.إيه.سي.إي) "النمو الاقتصادي في الربع الثالث سيكون في خانة العشرات".


وسبق أن صرح جوالتيري بأن النمو في الربع الثالث قد يكون نحو 15 المائة بعد تراجع بنسبة 12.4 في المائة في الربع الثاني خلال فترة العزل العام لمكافحة فيروس كورونا.

أخبار تهمك

صدمة للأهلي والزمالك.. إلغاء كأس العالم للأندية بقطر

منذ ساعة و 8 دقيقة

أحمد حسن: تساوي عرض الأهلي وبيراميدز لرمضان صبحي غير صحيح

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

رونالد كومان يحول برشلونة إلى "فريق بدني"

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يطلب رياض محرز في ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

قنبلة الموسم.. الزمالك يقترب من الإعلان عن ضم ثلاثي بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

خبر سعيد في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

طلب عاجل من الجيش اللبناني للمواطنين بعد حريق مرفأ بيروت

منذ ساعة و نصف

الإسكان توضح كيف يتم التعامل مع العقارات المخالفة غير المتصالحة

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. ميسي السبب في رحيل سواريز عن برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

لابورتا يعلن ترشحه لرئاسة برشلونة

منذ ثلث ساعة

مفاجأة.. الأهلي يدرس فسخ عقد نجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

مدرب الإسماعيلي الجديد يتفوق على الأهلي والزمالك (تقرير)

منذ ساعة الا ربع

برشلونة يُغامر من جديد ويرسل عرضًا رسميًا لخليفة بويول

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:29 م

مفاجأة.. الأهلي يدرس فسخ عقد نجم الفريق

قنبلة الموسم.. الزمالك يقترب من الإعلان عن ضم ثلاثي بيراميدز

02:08 م

طلب عاجل من الجيش اللبناني للمواطنين بعد حريق مرفأ بيروت

02:25 م

صدمة للأهلي والزمالك.. إلغاء كأس العالم للأندية بقطر

02:47 م

مفاجأة.. ميسي السبب في رحيل سواريز عن برشلونة

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟