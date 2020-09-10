المركزي الأوروبي يتوقع ركودا أقل من المتوقع لمنطقة اليورو

أظهرت توقعات اقتصادية محدثة للبنك المركزي الأوروبي اليوم أنه يتوقع أن تعاني منطقة اليورو من ركود أقل في العام الجاري مقارنة مع ما كان يخشاه في وقت سابق لكن مازال من المنتظر أن ينخفض التضخم عن هدفه في السنوات القادمة، وفقا لـ"رويترز".









وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي إنه وفقا لما يصفه البنك بالتصور الأساسي، فإنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي 8 في المائة هذا العام، في تحسن من انكماش 8.7 في المائة توقعه في يونيو.









وقالت لاجارد إن ميزان مخاطر التراجع الاقتصادي مازالت قائمة عقب جائحة فيروس كورونا.









وأبقى البنك المركزي على توقعاته للتضخم دون تغير يذكر.