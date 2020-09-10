احتفالًا باليوم الوطني السعودي.. شاليمار شربتلي تزين ميادين جدة بلوحات تشكيلية على السيارات القديمة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:41 م
شاليمار شربتلي
شاليمار شربتلي
الفجر الفني
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تقوم الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، أول رسامة تجريدية سعودية، برسم عدد من اللوحات الفنية، حيث تم تكليفها من قبل الحكومة السعودية للقيام بأعمال فنية في الشوارع، وقد اشتهرت لوحاتها بشكل كبير وعرضت في متحف اللوفر.

 

يأتي ذلك في إطار استعدادات المملكة لاحتفالات اليوم الوطني الـ90، أطلقت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الفنانة التشكيلية شاليمار، مبادرة فنية جديدة تحت شعار "رسم وطن" للرسم على عدد من السيارات والمركبات القديمة والخربة وتحويلها إلى تحف فنية وعرضها في الواجهة البحرية الجديدة، وميادين جدة الرئيسية تزامنًا مع انطلاق احتفالات المملكة بيومها الوطني.

 

يذكر أن "شربتلي" هي أول فنانة كلفتها الحكومة السعودية بتنفيذ أعمال فنية في الشوارع، وظهرت لوحاتها في سيارة porsche911 وعرضت في متحف اللوفر، وتخرجت من جامعة الملك عبدالعزيز، وأخذت ماجستير جنائي من جامعة بيروت العربية في لبنان.

احتفالًا باليوم الوطني السعودي.. شاليمار شربتلي تزين ميادين جدة بلوحات تشكيلية على السيارات القديمة
احتفالًا باليوم الوطني السعودي.. شاليمار شربتلي تزين ميادين جدة بلوحات تشكيلية على السيارات القديمة

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