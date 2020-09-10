بفستان أسود شفاف.. أحدث ظهور لـ ريم البارودي (صورة)

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة ريم البارودي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

 

حيث ظهرت "البارودى" في الصورة بفستان باللون الأسود اللامع والشفاف مما جعل إطلالتها مميزة.

 

يذكر أن ريم البارود حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله.

 

وتقدم ريم البارودى البرنامج أيام السبت والأحد والاثنين الساعة الـ 6 مساءً بشكل متنوع يتحدث عن الشارع المصري والعربي، كما شاركت ريم البارودى فى الحلقات الأولى من البرنامج وتحدث عن التغذية الصحية بالنسبة للرجل والمرأة.


بفستان أسود شفاف.. أحدث ظهور لـ ريم البارودي (صورة)
بفستان أسود شفاف.. أحدث ظهور لـ ريم البارودي (صورة)

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