القوى العاملة: تعيين 140 شابًا.. وتحرير 20 محضرا لمنشآت مخالفة بالبحر الأحمر



وقال الوزير : إن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 225 عاملا، واستخراج رخصة مزاولة مهنة لنفس العدد من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.



تلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي مدير المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال أغسطس الماضي قامت المديرية باستخراج 7 تراخيص عمل الأجانب الذين يعملون في نطاق المحافظة، وتجديد 9 تراخيص لآخرين.

وأشار عبد الراضى إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 612 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 20 محضراً، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 110 منشآت لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفر التفتيش عن تحرير 10 محاضر سلامة وصحة مهنية ، كما تم متابعة 76 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).



وأضاف أن المديرية تلقت 127 شكوى علاقات عمل ، تم تسوية 92 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 22 شكوى ، وتبقى 13 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.





أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر 140 شاباً، منهم 7 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين بها 314 شابا.