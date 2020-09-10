القوات المسلحة: جنودنا يتحلون بالانضباط ونشكر سيدة القطار

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:35 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
Advertisements

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة إحترامها لكافة مؤسسات الدولة ، وأن جميع أفرادها يتحلون بالإنضباط الذى هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية ، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه ، نذروا أنفسهم فداءاً لوطنهم وشعب مصر العظيم.
 
والقوات المسلحة تقدر الإجراءات التى تم إتخاذها من قبل وزارة النقل ، ضد الواقعة التى لا تنم إلا عن سلوك فردى خاطئ لأحد العاملين.
 
وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التى شهدت الواقعة فى القطار ، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب ، وتؤكد أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة .

أخبار تهمك

قنبلة الموسم.. الزمالك يقترب من الإعلان عن ضم ثلاثي بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي يدرس فسخ عقد نجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

الإسكان توضح كيف يتم التعامل مع العقارات المخالفة غير المتصالحة

منذ حوالي 7 ساعات

رونالد كومان يحول برشلونة إلى "فريق بدني"

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ يوم

خبر سعيد في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

طلب عاجل من الجيش اللبناني للمواطنين بعد حريق مرفأ بيروت

منذ ساعة و نصف

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يطلب رياض محرز في ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

برشلونة يُغامر من جديد ويرسل عرضًا رسميًا لخليفة بويول

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب الإسماعيلي الجديد يتفوق على الأهلي والزمالك (تقرير)

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. ميسي السبب في رحيل سواريز عن برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

لابورتا يعلن ترشحه لرئاسة برشلونة

منذ ثلث ساعة

أحمد حسن: تساوي عرض الأهلي وبيراميدز لرمضان صبحي غير صحيح

منذ ساعة و 22 دقيقة

صدمة للأهلي والزمالك.. إلغاء كأس العالم للأندية بقطر

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:29 م

مفاجأة.. الأهلي يدرس فسخ عقد نجم الفريق

قنبلة الموسم.. الزمالك يقترب من الإعلان عن ضم ثلاثي بيراميدز

02:08 م

طلب عاجل من الجيش اللبناني للمواطنين بعد حريق مرفأ بيروت

02:25 م

صدمة للأهلي والزمالك.. إلغاء كأس العالم للأندية بقطر

02:47 م

مفاجأة.. ميسي السبب في رحيل سواريز عن برشلونة

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟