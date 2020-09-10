ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:18 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
Advertisements

أنهت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.54% رابحاً 28.67 نقطة ليغلق عند مستوى 5324.42 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.39% رابحاً 22.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5835.72 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.96% رابحاً 40.98 نقطة ليغلق عند مستوى 4315.78 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.55% رابحاً 66.51 نقطة ليغلق عند مستوى 4354.72 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 357 مليون سهم بقيمة 36.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.5 ألف صفقة.

 وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها النفط والغاز بنسبة 2.36%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.60%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.48%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.25%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.62%، ثم قطاعي البنوك والعقار بنسبة 0.56%، 0.55%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاعات المواد الأساسية، الخدمات المالية، التأمين، بنسبة 0.39%، 0.09%، 0.07%، على التوالي.
 
وجاء سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 33.33%، يليه سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 31.25%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 12.50%، فيما تصدر سهم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 14.91% يليه سهم شركة البريق القابضة بنسبة 9.71%، ثم سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري بنسبة 9.24%.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

طلب عاجل من الجيش اللبناني للمواطنين بعد حريق مرفأ بيروت

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يدرس فسخ عقد نجم الفريق

منذ ثلث ساعة

خبر سعيد في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. ميسي السبب في رحيل سواريز عن برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

لابورتا يعلن ترشحه لرئاسة برشلونة

منذ 18 دقيقة

صدمة للأهلي والزمالك.. إلغاء كأس العالم للأندية بقطر

منذ ساعة

برشلونة يُغامر من جديد ويرسل عرضًا رسميًا لخليفة بويول

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الإسكان توضح كيف يتم التعامل مع العقارات المخالفة غير المتصالحة

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد حسن: تساوي عرض الأهلي وبيراميدز لرمضان صبحي غير صحيح

منذ ساعة و 19 دقيقة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ يوم

آخر مستجدات صفقة انتقال فينالدوم إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب الإسماعيلي الجديد يتفوق على الأهلي والزمالك (تقرير)

منذ ساعة الا ربع

قنبلة الموسم.. الزمالك يقترب من الإعلان عن ضم ثلاثي بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

رونالد كومان يحول برشلونة إلى "فريق بدني"

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات أخر جلسة في الأسبوع

ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة الأربعاء

ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

صعود جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة اليوم

ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات الأربعاء

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:08 م

قنبلة الموسم.. الزمالك يقترب من الإعلان عن ضم ثلاثي بيراميدز

طلب عاجل من الجيش اللبناني للمواطنين بعد حريق مرفأ بيروت

02:25 م

صدمة للأهلي والزمالك.. إلغاء كأس العالم للأندية بقطر

02:47 م

مفاجأة.. الأهلي يدرس فسخ عقد نجم الفريق

03:29 م

مفاجأة.. ميسي السبب في رحيل سواريز عن برشلونة

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟