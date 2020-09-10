ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات





أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.54% رابحاً 28.67 نقطة ليغلق عند مستوى 5324.42 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.39% رابحاً 22.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5835.72 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.96% رابحاً 40.98 نقطة ليغلق عند مستوى 4315.78 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.55% رابحاً 66.51 نقطة ليغلق عند مستوى 4354.72 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 357 مليون سهم بقيمة 36.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.5 ألف صفقة.





وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها النفط والغاز بنسبة 2.36%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.60%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.48%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.25%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.62%، ثم قطاعي البنوك والعقار بنسبة 0.56%، 0.55%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاعات المواد الأساسية، الخدمات المالية، التأمين، بنسبة 0.39%، 0.09%، 0.07%، على التوالي.

وجاء سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 33.33%، يليه سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 31.25%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 12.50%، فيما تصدر سهم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 14.91% يليه سهم شركة البريق القابضة بنسبة 9.71%، ثم سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري بنسبة 9.24%.