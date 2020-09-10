النيران تعود للاشتعال بقوة في أحد المستودعات بمرفأ بيروت

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:31 م
مرفأ بيروت
مرفأ بيروت
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، بأن النيران تعود للاشتعال بقوة في أحد المستودعات بمرفأ بيروت.

 

وقد أفادت وسائل إعلام لبنانية، باندلاع حريقين في مرفأ بيروت، مطلقين دخانا كثيفا في سماء العاصمة اللبنانية، وذلك بعد أكثر بقليل من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به.

 

وأعلن الجيش اللبناني، أن الحريق الذي اندلع بمرفأ بيروت منذ قليل، وقع داخل مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة بالمنطقة.

 

وقال الجيش اللبناني، عبر حسابه على موقع تويتر، إن عمليات إطفاء الحريق ستشارك طوافات الجيش في إخماده.

 

وفي وقت سابق، كشفت وكالة الأنباء اللبنانية، عن اندلاع حريق محدود في مرفأ بيروت، مشيرا الي أن فوج الإطفاء قام بإخماده، ولم يتم الكشف عن أسباب الحريق حتى الآن.

 

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 171 فيما يتراوح عدد المفقودين بين 30 و40 مفقودا.

 

 هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

 

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

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