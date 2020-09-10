نور بدر يواصل تصوير قصة "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" (صور)

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:19 م
نور بدر
نور بدر
إيمان عبدالعاطي
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يشارك الفنان نور بدر في بطولة حلقات مسلسل "إلا أنا" وتحديدًا في حكاية "أمر شخصي"، والمنتظر عرضها قريبًا على فضائية dmc، عقب انتهاء عرض القصة الحالية "أمل حياتي" للفنانة شيري عادل.

 

وانتهى نور من تصوير 8 حلقات من العمل المكون من 10 حلقات، حيث قام بالتصوير من الحلقة الثانية وحتى العاشرة أمام الفنانة نور إيهاب، ويتبقى له يومان تصوير فقط وينتهي تمامًا من تصوير العمل.

 

حكاية "أمر شخصي" من بطولة شيري عادل وإخراج محمود كامل وينطلق عرضها يوم السبت المقبل في الثامنة مساءً على dmc.

 

مسلسل "إلا أنا" قصة يسرى الفخراني، ويتناول المسلسل موضوعات هامة مثل الصمت الزوجي، طموح وكفاح المرأة، العنف ضد المرأة، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها وتتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة.

نور بدر يواصل تصوير قصة "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" (صور)
نور بدر يواصل تصوير قصة "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" (صور)
نور بدر يواصل تصوير قصة "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" (صور)
نور بدر يواصل تصوير قصة "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" (صور)
نور بدر يواصل تصوير قصة "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" (صور)
نور بدر يواصل تصوير قصة "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" (صور)

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