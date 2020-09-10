تداول 81 ألف طن و915 حاوية بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

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شهد ميناء الإسكندرية نشاطا في حركة العمل اليوم الخميس، حيث تواجد بالميناء سفينة حاويات، عدد 20 سفينة بضائع عامة، عدد 13 سفينة صب جاف، عدد 3 سفن صب سائل، وعبارتين.

كما وصلت إلي الميناء 11 سفينة، غادرت 8 سفن، وبلغ عدد السفن العاملة علي الأرصفة في الشحن والتفريغ 22 سفينة منهم سفن حاويات، سفن بترول، سفن بضائع عامة، كما يتواجد بالمخطاف الداخلي 3 سفن، وتواجد بالمخطاف الخارجي 25 سفينة جاهز منهم للدخول 9 سفن يجري دخولهم طبقًا لأولويات التراكي.

وقد تم دخول وخروج 9684 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، هذا ويجري تفريغ بضائع واردة تزن 77 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 4 آلاف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 252 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 663 حاوية.



أخر أخبار كورونا



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 803 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 80689 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 175 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 100403 حالة من ضمنهم 80689 حالة تم شفاؤها، و5577 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https:bit.ly2MHG97L

نسخة ايفون

https:apple.co3gURgYJ





