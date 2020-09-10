مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.35% بختام التعاملات

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:08 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
Advertisements
أنهي سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق  بنسبة 0.35% خاسراً 4.87 نقطة ليغلق عند مستوى 1389.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.9 مليون سهم بقيمة 636.1 ألف درهم.

وهبط بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 23.11% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.77%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.07% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.61%.
 
فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.03% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.69%، كما ارتفعت أسهم مصرف السلام-البحرين، بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، المؤسسة العربية المصرفية، بنسبة 1.33%، 0.80%، 0.40%، 0.33%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

قنبلة الموسم.. الزمالك يقترب من الإعلان عن ضم ثلاثي بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

أحمد حسن: تساوي عرض الأهلي وبيراميدز لرمضان صبحي غير صحيح

منذ ساعة و 17 دقيقة

آخر مستجدات صفقة انتقال فينالدوم إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سعيد في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يدرس فسخ عقد نجم الفريق

منذ 19 دقيقة

صدمة للأهلي والزمالك.. إلغاء كأس العالم للأندية بقطر

منذ ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

لابورتا يعلن ترشحه لرئاسة برشلونة

منذ ربع ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ يوم

مدرب الإسماعيلي الجديد يتفوق على الأهلي والزمالك (تقرير)

منذ 42 دقيقة

مفاجأة.. ميسي السبب في رحيل سواريز عن برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

رونالد كومان يحول برشلونة إلى "فريق بدني"

منذ حوالي 3 ساعات

طلب عاجل من الجيش اللبناني للمواطنين بعد حريق مرفأ بيروت

منذ ساعة و 24 دقيقة

الإسكان توضح كيف يتم التعامل مع العقارات المخالفة غير المتصالحة

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يُغامر من جديد ويرسل عرضًا رسميًا لخليفة بويول

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 2% بالختام .. وقطاع البنوك التجارية يقود التراجعات

مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.77% بختام تعاملات اليوم

مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.32% مع نهاية تعاملات اليوم

مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.07% في نهاية تعاملات اليوم

تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.20% في ختام تعاملات اليوم

مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.67% في نهاية تعاملات اليوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:08 م

قنبلة الموسم.. الزمالك يقترب من الإعلان عن ضم ثلاثي بيراميدز

طلب عاجل من الجيش اللبناني للمواطنين بعد حريق مرفأ بيروت

02:25 م

صدمة للأهلي والزمالك.. إلغاء كأس العالم للأندية بقطر

02:47 م

مفاجأة.. ميسي السبب في رحيل سواريز عن برشلونة

12:49 م

مفاجأة.. الأهلي يدرس فسخ عقد نجم الفريق

03:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟