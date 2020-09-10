مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.35% بختام التعاملات
الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:08 م
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.35% خاسراً 4.87 نقطة ليغلق عند مستوى 1389.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.9 مليون سهم بقيمة 636.1 ألف درهم.
وهبط بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 23.11% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.77%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.07% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.61%.
فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.03% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.69%، كما ارتفعت أسهم مصرف السلام-البحرين، بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، المؤسسة العربية المصرفية، بنسبة 1.33%، 0.80%، 0.40%، 0.33%.
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