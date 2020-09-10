مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.35% بختام التعاملات

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.35% خاسراً 4.87 نقطة ليغلق عند مستوى 1389.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.9 مليون سهم بقيمة 636.1 ألف درهم.





وهبط بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 23.11% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.77%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.07% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.61%.