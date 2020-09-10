البابا تواضروس يلتقي رئيس دير المحرق

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:05 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق)، حيث تمت مناقشة بعض الأمور الخاصة بالدير.



و أعرب البابا تواضروس عن سعادته بعودة اجتماع الأربعاء الأسبوعي بعد توقفه بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيدًا باستمرار خدمة الكنيسة من خلال شبكة الإنترنت، مشددًا على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ولا سيما مع عودة الطلاب إلى دراستهم.





جاء ذلك عقب انتهاء عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي انعقد مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بعد توقفه لستة أشهر بسبب تفشي الفيروس بمصر والعديد من دول العالم.






وقال قداسة البابا: أنا سعيد برجوعنا للاجتماع بعد توقف من مارس الماضي بسبب فيروس كورونا. وكان متوقفًا ستة أشهر، وإن كان يوجد بعض الخدمات التي قُدمت Online وتأملت معكم في أعمال الرسل ورسالة يهوذا ورسالتي بطرس الأولى والثانية ورسائل القديس يوحنا الحبيب، وقبلهم تأملات في قطعة ارحمنا يالله ثم ارحمنا. وكل الآباء قدموا خدمات كثيرة.






أرحب بكل الآباء الكهنة والأساقفة والمطارنة وهذا الاجتماع له وحشة خاصة "وحشتونا" من خلال وجودنا مع بعض، ربنا يحفظنا من هذا الوباء احتفظوا بكل الإجراءات الصحية من غسيل الأيدي عدة مرات وارتداء الكمامات ومع دخول المدارس قوموا بتوعية أولادكم ونشكر ربنا أن بلادنا مستورة اقتصاديًا بخلاف دول أخرى.






وكشفت مطرانية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية الحالة الصحية للأنبا باخوميوس وأصدرت بيانا رسميا ونص البيان على الآتى: نشكر إلهنا الصالح على سلامة وعودة أبينا المطران نيافة الأنبا باخوميوس إلى مقر إقامته بالمطرانية بدمنهور اليوم.





تابع البيان: وإذ نشكر جميع الأحباء على جزيل محبتهم وسؤالهم الدائم، ننوه إلى أنه وفقًا لتعليمات الفريق الطبي المعالج، سيتم منع الزيارات نهائيًا خلال الفترةالقادمة لحين اكتمال فترة التعافي،راجين صلواتكم.

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