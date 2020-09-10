السبت المقبل.. عرض حكاية "بنت ناس" على DMC

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:05 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تبدأ قناة "dmc" عرض حكاية "بنت ناس" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" الذي يقوم ببطولته الفنانة شيري عادل، السبت المقبل 12 سبتمبر.

 

يبث المسلسل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، من السبت للأربعاء من كل أسبوع.

 

حكاية "بنت ناس" هي الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، وعرض حتى الآن حكايتين من المسلسل هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، ويتم حالياً تصوير الحكاية الثالثة وهي "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، كما تم الاستعداد للحكاية الخامسة التي تحمل اسم"لازم أعيش" وتقوم ببطولتها جميلة عوض، والحكاية السادسة "ضى القمر" التي تقوم ببطولتها كندة علوش.

 

مسلسل "الإ أنا"، يتناول المسلسل موضوعات مهمة مثل الصمت الزوجي، طموح وكفاح المرأة، العنف ضد المرأة، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها وتتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة.

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