مفاجأة.. الأهلي يدرس فسخ عقد نجم الفريق

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:29 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تدرس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، فسخ التعاقد مع جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول، خلال الفترة المقبلة.

 

ويأتي قرار الأهلي بفسخ التعاقد مع جيرالدو بالتراضي، في حال عدم إيجاد عرض مناسب لرحيله نهاية الموسم الجاري.

 

ولم يقدم جيرالدو المستوى المعهود له مع الأهلي، خلال مبارياته مع المارد الأحمر، ولم يقدم مردودا جيدًا مع الفريق فى الفترة الماضية.

 

وشارك جيرالدو مع الأهلى فى 17 لقاء خلال الموسم الحالي، تمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.


وكان الأهلي قد تعاقد مع جيرالدو في يناير 2018 قادما من صفوف بترو أتلتيكو الأنجولي.

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