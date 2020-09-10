مدرب الإسماعيلي الجديد يتفوق على الأهلي والزمالك (تقرير)

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:07 م
ريكاردو
ريكاردو
علاء خليف
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عاد البرازيلي هيرون فيريرا "ريكاردو" لتولي القيادة الفنية لفريق الإسماعيلي في ولاية تدريبية ثالثة، خلفًا للمدرب الفرنسي ديديه جوميز والذي رحل عن تدريب الفريق مؤخرًا بسبب سوء النتائج.

ريكاردو قاد الإسماعيلي في ولايتين سابقتين،  واستطاع المنافسة على لقب الدوري عام 2009 بعدما وصل لمباراة فاصلة لحسم اللقب أمام الأهلي، لكنه خسرها بهدف دون مقابل سجله (فلافيو) مهاجم الأحمر السابق.

وقرر مجلس إدارة الإسماعيلي أن يبدأ المدرب البرازيلي مهام عمله رسمياً مع الفريق بداية من مواجهة المقاولون العرب المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الجولة السابعة والعشرين للمسابقة، بينما سيقود الفريق في لقاء الأهلي غدا الثنائي أحمد العجوز ومحمد حمص، وسيكتفي المدرب الجديد بمتابعة اللقاء من المدرجات.
ويستعرض "الفجر الرياضي" مواجهات البرازيلي ريكاردو ضد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بعد عودته لمصر وقيادة فريق الإسماعيلي للمرة الثالثة في مشواره التدريبي:-

- الأهلي

واجه ريكاردو فريق الأهلي في 6 مواجهات رسمية سابقة، فاز في 3 مباريات، وخسر مباراتين، وتعادل في مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.

وقاد المدرب البرازيلي فريق الهلال السوداني ضد النادي الأهلي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2007، خسر ذهابا 2-0، وفاز إيابًا 3-0.

بينما واجه الأهلي في 4 مباريات بالدوري الممتاز خلال قيادة الإسماعيلي، فاز في مباراتين وخسر مثلهما وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة، سجل الأحمر هدفين، مقابل هدف للدراويش.

- الزمالك

يمتلك البرازيلي ريكاردو سجلًا جيدًا من المواجهات ضد الزمالك، حيث تقابل مع الفارس الأبيض في 6 مواجهات رسمية لم يخسر أي مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف.

التقي ريكاردو مع الزمالك في مباراتين عام 2007 خلال قيادة فريق الهلال السوداني وذلك في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز ذهابًا 2-0، وحسم التعادل لقاء الإياب 2-2 ليطيح بالفريق الزملكاوي خارج البطولة.

بينما واجه المدرب البرازيلي، فريق الزمالك في 4 مباريات بالدوري الممتاز خلال تدريبه فريق الإسماعيلي، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 5 أهداف واستقبل هدف.

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