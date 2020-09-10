أغنية "يا حبيبي " لمحمد رمضان تقتحم شاشات ميدان "تايمز سكوير "

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 02:09 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه بمقطع فيديو قصير، للدعاية الخاصة بكليبه الجديد "يا حبيبي "، على أكبر شاشات "التايمز سكوير"، في نيويورك.

وعلق رمضان، على الفيديو، الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلًا: " للمرة الثانية في نفس العام 2020 من ميدان تايمز سكوير بنيويورك دعاية أغنيتي الجديدة " يا حبيبي " مع چيمس وأيضاً في السعودية علي أضخم شاشة في العالم الموجودة في جدة .

تقول كلمات الأغنية: "هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير.. مبعرفش أكون رومانسي.. لكن عليكي بغير.. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".

جدير بالذكر أن محمد رمضان، كان قد حقق نجاحًا كبيرًا في الماراثون الدرامي الرمضاني الماضي من خلال مسلسل البرنس.


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