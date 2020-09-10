حساب الموطن يعلن صرف الدفعة 34 لشهر سبتمبر

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 02:05 م
حساب المواطن
حساب المواطن
الفجر السعودي
Advertisements
كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، عن تفاصيل الدفعة الـ 34 (شهر سبتمبر 2020).

وأشار إلى أنه تم إيداع (1.9) مليار ريال لـ(10.7) مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم.

وذكر البرنامج- عبر حسابه على تويتر- أن تعويضات الدفعات السابقة بلغ (18.5) مليون ريال، وأن 78 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم كاملًا.

كما أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 34 (شهر سبتمبر 2020)، مشيرًا إلى أنه تم إيداع (1.9) مليار ريال لـ(10.7) مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم، وذكر البرنامج أن تعويضات الدفعات السابقة بلغ (18.5) مليون ريال، وأن 78 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم كاملًا.

وتفصيلًا، أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 18.5 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 80.5 مليار ريال منها 556 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1042 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 132 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 34% وشكل الذكـور المستقلون 66% موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ يوم

تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الإسكان توضح كيف يتم التعامل مع العقارات المخالفة غير المتصالحة

منذ حوالي 6 ساعات

قنبلة الموسم.. الزمالك يقترب من الإعلان عن ضم ثلاثي بيراميدز

منذ ثلث ساعة

رونالد كومان يحول برشلونة إلى "فريق بدني"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

برشلونة يُغامر من جديد ويرسل عرضًا رسميًا لخليفة بويول

منذ حوالي 4 ساعات

الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز لضم محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. ميسي السبب في رحيل سواريز عن برشلونة

منذ أقل من ساعتين

آخر مستجدات صفقة انتقال فينالدوم إلى برشلونة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ يوم

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

خطة ريال مدريد الجديدة للتخلص من جاريث بيل

منذ أقل من ساعة

خبر سعيد في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يحدد موقف كهربا من مباراة الإسماعيلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تسريب عرض مانشستر سيتي للتعاقد مع ميسي

منذ ساعة و 28 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:49 م

مفاجأة.. ميسي السبب في رحيل سواريز عن برشلونة

قنبلة الموسم.. الزمالك يقترب من الإعلان عن ضم ثلاثي بيراميدز

02:08 م

رونالد كومان يحول برشلونة إلى "فريق بدني"

12:23 م

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

10:58 م

برشلونة يُغامر من جديد ويرسل عرضًا رسميًا لخليفة بويول

10:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟