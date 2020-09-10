بعد نتيجة المرحلة الثانية.. هل تبقت أماكن شاغرة بالكليات؟

لا تزال أبواب الأمل مفتوحة، أمام طلاب الثانوية العامة الذين لم يحالفهم الحظ، في الحصول على الكليات القمة، حيث توجد أماكن شاغرة في بعض الكليات، لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.





الشعبة العلمية

بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، يتبقى عدد من الأماكن الشاغرة بالكليات، لطلاب الشعبة العلمية، ككلية الآداب، الحقوق، والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية والكليات التكنولوجية للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات.

الشعبة الأدبية

وكذلك، هناك بعض الأماكن الشاغرة في بعض الكليات النظرية لطلاب الشعبة الأدبية، كليات الخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية بالإضافة للمعاهد العليا والمتوسطة.





وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للقبول بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020-2021، بواقع 317.5 درجة للعبة العلمية بما يعادل 77.4٪، بإجمالي 194.4 الف طالب.





وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن مكتب التنسيق استقبل رغبات المرحلة الثانية، لعدد 194448 طالب وطالبة بالشعبة العلمية بحد أدنى 77.4%، بجانب 60064 طالب وطالبة، للشعبة الأدبية بحد أدنى 67.8%.





وأوضح أن إجمالى المرحلة الثانية كان أكبر نسبة على مر التاريخ فى مصر، حيث تضمن 254414 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين، مضيفًا:"أكثر من ربع مليون طالب وطالبة وهذا رقم قياسي مقارنة بالأعوام السابقة".





أسفرت المؤشرات في الحدود الدنيا بالنسبة للشعبة العلمية بلغ الأدنى لكلية الطب البيطري 398.5 درجة بنسبة مئوية 97.2% والحد الأدنى للتمريض 349.5 بنسبة 85.24%، أما قطاع الهندسة فقد توقف الحد الأدنى عند 381 درجة بنسبة 92.92%.





وأقر المجلس الأعلى للجامعات، أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17102020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 2112021.





وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 2312021 حتى الخميس 422021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.





وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي، من يوم السبت 622021 حتى يوم الخميس 1822021، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 2022021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 1062021.



