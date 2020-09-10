القبض على عاطلين عثر بحوزتهما 12 طربة حشيش بالدقهلية

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تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من ضبط 12 طربة لمخدر الحشيش، سلاح نارى) بحوزة شخصين نجار، ميكانيكي مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس، حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية، بدائرة المركز.



وبمواجهتها إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى للدفاع عن تجارتهما، والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهما.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.