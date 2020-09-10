دورة تدريبية عن الأمان المعملية بجامعة بنها

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نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، اليوم الخميس، دورة تدريبية عن الأمان المعملي وذلك ضمن البرامج التدريبية التي يقدمها المركز خلال شهر سبتمبر الجارى.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف علي مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، إن الورشة تناولت مفهوم الأمان المعملي وقواعد الأمن والسلامة داخل المعامل وتقسيم المواد الكيميائية من حيث الخطورة وكيفية التعامل معها بطرق آمنة، وأيضا التعرف على طرق حفظ الكيماويات وتخزينها بطرق سليمة.

وأشار "الجيزاوي"، إلى أن الهدف من الدورة إكساب أعضاء هيئة التدريس العديد من المهارات والإجراءات والتدابير للسلامة داخل المعامل، والتعرف علي أدوات السلامة الشخصية وأيضا التجهيزات الصحيحة للتعامل كشوف بيانات السلامة للمواد الكيميائية.

من جانبه قال الدكتور محمد بسيونى مدير وحدة المعامل والأجهزة العلمية، إن الورشة استهدفت أيضا ملصقات التعريف المختلفة وشروط السلامة لتخزين الكيماويات وايضا التعرف علي طرق التخلص من نفايات المواد الكيميائية بطرق آمنة وكيفية وضع خطة للطوارئ والإخلاء من المعامل.