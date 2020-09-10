راحه 24 ساعة لفريق الزرقا عقب التعادل مع بلقاس





ويلتقي الزرقا مع دكرنس يوم الأحد المقبل، في المواجهة الودية الخامسة، ويملك الزرقا، في رصيدة 9 نقاط، ويحتل، المركز الأخير، حيث خاض، سبعة عشر مباراة، قبل توقف النشاط بسبب الكورونا، حقق خلالهم فوز وحيد، وسبعة تعادلات، وتلقى هزائم، وسجل لاعبيه، 10 أهداف وعليه 27 هدف.



ومن المقرر ان يلعب خمسة لقاءات، قبل ختام الدور الثاني، حيث سيواجه القناة، ثم يحل ضيفا على فريق الترسانة، قبل يواجه كوكاكولا، ثم يخرج لمواجهة منتخب السويس، وسيختتم الدور الثاني بلقاء فريق النجوم.

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزرقا، لاعبي الفريق، راحه اليوم الخميس، عقب التعادل أمس مع فريق بلقاس بهدف لمثله، استعداداً لعودة مباريات الموسم الحالي، بدوري القسم الثاني.ومن المقرر أن يعود فريق الزرقا، للتدريبات الجماعية، في الرابعة من عصر الجمعة، استعداداً لمواجهة فريق القناة، بالجولة الثامنة عشر، لمجموعة القاهره، بالقسم الثاني.