تحرير 53 مخالفة تموينية بالمنيا وضبط 80 طن سكر مجهول المصدر



يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بالأسواق، والعمل على تحقيق كافة سبل الارضاء للمواطنين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم ضبط 2675 كيلو دقيق، و80 طن سكر مجهولة المصدر بمركز أبو قرقاص، بالإضافة الى1900 كيلو دقيق مجهول المصدر بمركز سمالوط، كما شملت الحملات المرور على المخابز البلدية والأسواق، وتم تحرير 53 مخالفة تموينية منها 25 مخالفة نقص وزن بعدد من المخابز البلدية، وتحرير 28 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت المخالفات بين (منتجات منتهية الصلاحية – بدون ترخيص -منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادة صحية -تجار تموينيين).



واصلت مديرية التموين بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروضات من المنتجات على المواطنين.