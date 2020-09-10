برلماني: رئيس الوزراء حسم أزمات قانون التصالح في مخالفات البناء

أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، أهمية جميع القضايا التي تناولها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بخصوص تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ومواجهة الدولة للمخالفات والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، معلنا تأييده لرؤية الدكتور مصطفى مدبولي نظرا لخطورة هذه القضية وتأثيرها السلبى على الدولة والمواطن، موضحًا أن رئيس الوزراء حسم جميع المشكلات والأزمات بشأن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.





وأشاد "مسعود" فى بيان له، بجميع الإجراءات المهمة التى اتخذتها الحكومة للتيسير على المواطنين خاصة تكليف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لكافة إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح فى مخالفات البناء وهى خطوة ممتازة للتيسير على المواطنين، مشيدا بهذا القرار لأنه سيعطى فرصة للمواطن أن يستوفى المستندات الناقصة التى لم يتمكن من استيفائها خلال تقديم طلب التصالح، خاصة أن اللجان التى تتولى فحص المستندات أيضا ستحتاج وقتا طويلا في مراجعة وفحص الأوراق والمستندات بعد انتهاء مدة تقديم الطلبات المحددة فى 30 سبتمبر الجارى، مما يمنحها فرصة للبت فى الطلبات.





كما أشاد النائب بما أعلنه رئيس الوزراء بشأن توجيه المحافظين بمراجعة قيم التصالح فى المحافظات، وفى حالة سداد المواطن لقيمة مسبقا قبل التخفيضات فإن ما تم سداده سيكون جزء من قيمة التصالح، وتأكيده أيضا على أن هناك العديد من المحافظات بدأت في تخفيض أسعار التصالح خلال الأيام الأخيرة، موجها التحية والتقدير لرئيس الوزراء على تأكيده الواضح جدا بعدم هدم أو إزالة مبانى مأهولة بالسكان هو ما نبه إليه الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن المباني المأهولة لا تهدم.







