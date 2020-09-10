تجديد حبس المتهمين بقتل شهيد الجدعنة بشبرا الخيمة 45 يوما

قرر المستشار محمد السروجي رئيس محكمة جنح مستأنف قسم أول شبرا الخيمة "المنعقدة بغرفة المشورة"، تجديد حبس "كريم م" و"أحمد ج أ"، المتهمين بقتل محمد أبو زيد "شهيد الجدعنة" بعزبة عثمان التابعة لقسم أول شبرا الخيمة، 45 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بحضور أمين حافظ رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة، ومحامى المجني عليه وليد البنا.





كما أمرت نيابة شبرا الخيمة، استعجال تقرير الطب الشرعي بالصفة التشريحية، إلى جانب استعجال تحريات مباحث قسم أول شبرا الخيمة حول الواقعة، وذلك لسرعة إحالتها للمحاكمة العاجلة.





ونجحت الأجهزة الأمنية في قسم أول شبرا الخيمة بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، في القبض على المتهمين بقتل شهيد الجدعنة بشبرا الخيمة.





وكان محمد أبو زيد "شهيد الجدعنة"، 27 عاما لقي مصرعه، على يد عاطلين قاما بتمزيقه بسلاح أبيض "مطواة" فى الشارع بمنطقة عزبة عثمان بشبرا الخيمة، بعد مشاركته في جلسة صلح بين المتهمين وطرف آخر، حيث استدرج المتهمان المجني عليه من محل يملكه في شارع 10 دائرة قسم أول شبرا الخيمة وطعنه أحدهما بالسنجة وفرا هاربين، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وألقى القبض على المتهمين وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.



