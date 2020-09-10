اليوم.. اجتماع مترقب لـ"المركزى الأوروبي" وتوقعات بثبيت السياسة المالية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:28 م
بوابة الفجر
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من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتثبيت سياساته المالية اليوم، في الوقت الذي يواجه فيه ضغوطا لبحث إمكانية طرح حزمة تحفيز مالي أخرى لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

ونتيجة لذلك، من المرجح أن تركز الأسواق المالية على المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك كريستين لاجارد بحثا عن أي مؤشرات عن إمكانية أن يطرح البنك حزمة تحفيز ثانية خلال الأشهر المقبلة.

ويهدف البنك إلى الحفاظ على معدل التضخم داخل منطقة العملة الأوروبية الموحدة تحت نسبة 2 بالمئة، ولكن القوة التي اكتسبها اليورو مؤخرا تدفع معدل التضخم السلبي بالفعل نحن مزيد من الانخفاض.

وبحسب "الألمانية" أظهرت البيانات الاقتصادية التي نشرت الأسبوع الماضي أن معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو تراجع في أغسطس الماضي إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى خلال أربع سنوات.

وهناك أيضا مؤشرات على أن الانتعاش، الذي شهدته منطقة اليورو في أعقاب تخفيف القيود التي كانت مفروضة للسيطرة على جائحة كورونا، ربما يكون قد فقد قوة الدفع.

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