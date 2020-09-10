تحرير 4517 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة عن ضبط (4517) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1684) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (233) مخالفة السير بدون تراخيص، (16) دراجة نارية مخالفة، (33) مخالفة شروط الترخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء هذا تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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