عاجل.. الجيش اللبناني يكشف تفاصيل حريق مرفأ بيروت

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:25 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
وكالات
Advertisements

أعلن الجيش اللبناني، أن الحريق الذي اندلع بمرفأ بيروت منذ قليل، وقع داخل مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة بالمنطقة.

 

وقال الجيش اللبناني، عبر حسابه على موقع تويتر، إن عمليات إطفاء الحريق ستشارك طوافات الجيش في إخماده.

 

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، باندلاع حريق داخل مرفأ بيروت في لبنان.

 

وفي وقت سابق، كشفت وكالة الأنباء اللبنانية، عن اندلاع حريق محدود في مرفأ بيروت، مشيرا الي أن فوج الإطفاء قام بإخماده، ولم يتم الكشف عن أسباب الحريق حتى الآن.

 

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 171 فيما يتراوح عدد المفقودين بين 30 و40 مفقودا.

 

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، انفجارًا ضخمًا، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات فضلا عن الأضرار المادية الفادحة.

 

وقد أفادت التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار الذي وقع في منطقة مرفأ بيروت كان شديدا وأدى إلى خسائر في مناطق تبعد عنه كيلومترات.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرفأ بيروت لبنان حريق مرفأ بيروت الجيش اللبناني

أخبار تهمك

آخر مستجدات صفقة انتقال فينالدوم إلى برشلونة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ يوم

الإسكان توضح كيف يتم التعامل مع العقارات المخالفة غير المتصالحة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. ميسي السبب في رحيل سواريز عن برشلونة

منذ ساعة و نصف

تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

خطة ريال مدريد الجديدة للتخلص من جاريث بيل

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الجيش اللبناني يكشف تفاصيل حريق مرفأ بيروت

منذ أقل من ساعة

الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز لضم محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ يوم

برشلونة يُغامر من جديد ويرسل عرضًا رسميًا لخليفة بويول

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سعيد في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تسريب عرض مانشستر سيتي للتعاقد مع ميسي

منذ ساعة و 18 دقيقة

رونالد كومان يحول برشلونة إلى "فريق بدني"

منذ أقل من ساعتين

قنبلة الموسم.. الزمالك يقترب من الإعلان عن ضم ثلاثي بيراميدز

منذ 10 دقائق

موضوعات متعلقة

وزير الصحة اللبناني يعلن ارتفاع ضحايا انفجار بيروت

بدء الجلسة الطارئة للحكومة اللبنانية لبحث تداعيات انفجار بيروت

مقتل 2 وإصابة 7 بعد غرق باخرة سياحية بالكامل في مرفأ بيروت

دياب: إطلاق عملية سريعة لمسح أضرار انفجار بيروت

ماكرون يصل لبنان لزيارة موقع انفجار بيروت

مقتل موظف بالسفارة الألمانية بانفجار بيروت

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:49 م

مفاجأة.. ميسي السبب في رحيل سواريز عن برشلونة

رونالد كومان يحول برشلونة إلى "فريق بدني"

12:23 م

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

10:58 م

برشلونة يُغامر من جديد ويرسل عرضًا رسميًا لخليفة بويول

10:01 ص

خطة ريال مدريد الجديدة للتخلص من جاريث بيل

01:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟