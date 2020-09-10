خطة ريال مدريد الجديدة للتخلص من جاريث بيل

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الخميس، بأن نادي ريال مدريد يستعد لاتخاذ قرار جديد بشأن لاعبه الويلزي جاريث بيل هذا الصيف.

 

ويسابق ريال مدريد الزمن من أجل التخلص من بيل، بعدما خرج الويلزي نهائيا من خطط مدربه زين الدين زيدان، وبالتالي بات يمثل عبئا ماليا على النادي، لا سيما أنه يتقاضى 14 مليون يورو سنويا.

وذكرت صحيفة "ديلي تيليجراف" الإنجليزية، فإن ريال مدريد مستعد لدفع 50% من راتب بيل، من أجل تسهيل خروجه من سانتياجو برنابيو وتمهيد الطريق لعودته إلى الدوري الإنجليزي.

  

وفي الصيف الماضي، كان بيل قريبًا من الانتقال لفريق جيانجسو سونينج الصيني، إلا أن الصفقة فشلت في النهاية بسبب رفض ريال مدريد إطلاق سراحه مجانًا، رغم أن الفريق الصيني كان على استعداد لدفع راتب النجم الويلزي بالكامل.

 

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة ريال مدريد تدرك حاليًا أنهم لن يجدوا حلًا سوى تحمل جزء من عقد اللاعب، من أجل تسهيل عودته إلى إنجلترا، وسيقترب هذا المبلغ من نصف راتبه.

 

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