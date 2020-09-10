"هيرميس " تعلن إتمام الإصدار الثالث لسندات توريق قصيرة الأجل لشركة "بريميوم إنترناشيونال"

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، عن إتمام الإصدار الثالث لعملية توريق قصيرة الأجل لصالح شركة "بريميوم إنترناشيونال" لخدمات الائتمان وذلك في صفقة قيمتها 160 مليون جنيه مصري، وهو ثاني اصدار للشركة هذا العام، والثالث ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه لمدة عامين لشركة بريميوم إنترناشيونال.

وقد أسندت شركة "بريميوم إنترناشيونال"، لخدمات الائتمان عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات، علمًا بأن عملية التوريق الثانية سوف تتم على شريحة واحدة بقيمة 160 مليون جنيه بفترة استحقاق تبلغ 10 أشهر، علمًا بأن الإصدارات الثلاثة قد حصلت على تصنيف ائتماني (Prime-1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهو أقوى تصنيف جدارة ائتمانية في سوق السندات المصرية.

وحصل الإصدار على تصنيف Prime 1” “بواسطة مكتب الشرق الأوسط للتصنيف وخدمات المستثمرين والممثل الإقليمي لمؤسسة موديز " MERIS " – وهو نفس تصنيف الإصدارين السابقين - وهو أقوى تصنيف جدارة ائتمانية في سوق السندات المصري.

ويأتي التصنيف استنادا على تقييم " MERIS" الأئتماني والذي يأخذ في الاعتبار عدة معاير أهمها وجود قاعدة بيانات كبيرة تتمثل في 49 ألف عقد مما يجعل معدل تركيز الائتماني للفرد لا يتجاوز 0.03%، بالإضافة إلى أرصدة بطاقات العملاء مدعومة بايصالات ضمان تغطي الحدود الائتمانية الممنوحة للعملاء، هذا بجانب خبرة الشركة الطويلة وكفاءة نظام التشغيل بالإضافة الى تطبيق إجراءات فعالة للمتابعة والتحصيل.

هذا ويُعد البرنامج هو الأول من نوعه في مصر، والذي حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم (172) لسنة 2018 لعمليات التوريق قصيرة الأجل".

وحقق الطرح الثالث نسبة نجاح تصل إلى 100 % وشارك فيه عدد من المؤسسات الاستثمارية المعروفة مثل المجموعة المالية هيرميس والبنك العربي الأفريقي الدولي وإيجي بنك وهو ما يعكس ثقة السوق في قوة المركز المالي للشركة.

ومن جهته صرح مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس أن صفقات ترتيب الدين أصبحت تحظى بالمزيد من الاهتمام عبر كافة القطاعات داخل مصر في القترة الماضية، لافتًا أنه من المتوقع ان يرتفع الاقبال على صفقات ترتيب الدين مع تحسن الظروف وعودة العديد من القطاعات للعمل بكامل قوتها التشغيلية.

وفي تعليقه على عملية الإصدار، صرح بول أنطاكي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بريميوم إنترناشيونال قائلاٌ: " نشعر بالفخر لإتمام الإصدار الثالث من برنامجنا لسندات التوريق بعد خمسة أشهر فقط من إتمام عملية الإصدار الثانية.

وتابع: "عائدات عملية التوريق سوف تستخدم في ترسيخ مكانة الشركة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (NBFS) من خلال دعم استراتجيتها التوسعية الطموحة للعام 2020-2021، من خلال عدد من مشاريع التكنولوجيا المالية "Fintech" المبتكرة الجديدة والمخطط إطلاقها في المستقبل القريب".

وخلال السنوات الماضية، سجلنا نجاحا في تعزيز مكانتنا وقوتنا ككيان ناجح وذلك نتيجة لتبني نموذج عمل مرن واستيعاب لأساسيات ومتطلبات السوق."

"وفي هذا الصدد، تطلق الشركة العديد من المنتجات والخدمات الجديدة لدعم خطة مصر لتعزيز القوة الشرائية والاستهلاكية للمواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأضاف انطاكي أنه ومع تطلع بريميوم كارد نحو المستقبل، تسعى الشركة جاهدة للحفاظ على دور قيادي بين الشركات العاملة في القطاع الخاص بجانب العمل على دعم نشر مفهوم الشمول المالي في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني."

ومن جانبه علق رامي أنطاكي المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة شركة "بريميوم كارد" على الإصدار قائلا " نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بالإمكانات الكبيرة لسوق الائتمان من خلال طرح أدوات مبتكرة جديدة، بما يتماشى مع التوجه العام لهيئة الرقابة المالية (FRA) وتوجهات القطاع المالي المصري، مشيرا إلى أن السندات قصيرة الأجل توفر بدائل تمويلية وتعد أفضل أداة تمويل للشركات المالية غير المصرفية مثلنا ".

وأضاف أنطاكي قائلا: " يشرفنا أن نوحد جهودنا مرة أخرى مع الشركات الشهيرة وذات الخبرة الطويلة المقدمة من المجموعة المالية هيرميس، البنك العربي الأفريقي الدولي ومكتب الدريني للمحاماة لإتمام عملية التوريق، مشيرا إلى أنه مع هذا الفريق الموهوب استطعنا تمهيد الطريق لأول توريق قصير الأجل، ليس فقط من حيث المدة، ولكنه أيضًا الأول في مجال التمويل الاستهلاكي. ونحن نتطلع إلى مواصلة التعاون فيما يتعلق بالإصدارات المتبقية من برنامجنا بقيمة 2 مليار جنيه مصري."

يشار أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد والمروج الأوحد وضامن تغطية ومرتب الصفقة.