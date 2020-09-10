"مصر الخير" تشارك بـ30 طن مساعدات غذائية لمساعدة الاشقاء بالسودان

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قررت مؤسسة "مصر الخير" تقديم ٣ آلاف كرتونة مواد غذائية كاغاثة عاجلة للمتضررين، إسهامًا من مصر فى مساعدة الأشقاء السودانيين على تجاوز محنتهم الحالية، ومشاركة من المجتمع المدني المصري وحرصه علي تقديم يد العون لدولة السودان الشقيقة والتضامن مع الأشقاء فى أوقات المحن والأزمات‪، إستمرارًا للدور المصرى الرائد، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة، بتكثيف الجسر الجوى لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأشقاء من متضررى السيول بدولة السودان.



وقال المهندس أحمد علي رئيس قطاع التكافل الإجتماعي بمؤسسة مصر الخير، أن المساعدات من المقرر أن يتم نقلها جوا اليوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، موضحا أن المساعدات الإنسانية تأتي مساهمة من الشعب المصري فى تخفيف العبء عن كاهل الأشقاء فى دولة السودان ولتقديم كافة أوجه الدعم لمجابهة الأضرار الناجمة عن إجتياح الفيضانات والسيول التى ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.



وأضاف أن مؤسسة "مصر الخير" أعلنت المشاركة في إرسال مساعدات إغاثية عاجلة وهي عبارة عن ثلاثون طنا من مواد الغذائية الشاملة لتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم حيث تشارك بها مؤسسة "مصر الخير" كجزء من حملات الإغاثة للدولة المصرية التي تنقلها طائرات الجسر الجوي المصري إلى السودان الشقيق والمحملة بأطنان من كافة المواد الإغاثية والطبية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.



وأكد رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة "مصر الخير" أن لجنة الاغاثة في مؤسسة "مصر الخير" رفعت درجة استعدادها للقصوي للتحرك السريع مع الدولة المصرية للمشاركة في تجهيز طائرات الاغاثة المصرية من خلال توفير المواد الغذائية العاجلة، موضحًا أن ذلك يأتي تأكيدا من المسئولية المجتمعية الإنسانية لمؤسسة "مصر الخير" داخل مصر وخارجها.



وأشار رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة "مصر الخير"، إلي أن المؤسسة سوف تستمر في تقديم يد العون لكل محتاج، تأكيدا لجهود الدولة ومؤسسات المجتمع تجاه أهالينا في دولة السودان.



وكانت جمهورية مصر العربية قد قررت بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق جسر جوى تأكيدًا على الدور الفاعل لمصر ودعم الجهود الإنسانية الرامية للتخفيف من حدة المعاناة التى حدثت للأشقاء بجمهورية السودان جراء تلك السيول والفيضانات.