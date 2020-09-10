إحباط ترويج 370 أنبوبة بوتاجاز مدعمة في السوق السوداء

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط مسؤول مستودع بحوزتة 370 أنبوبة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بباب الشعرية.





وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط 370 أسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة بحوزة (مسئول عن مستودع بوتاجاز - كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية) قام بتجميعها بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.



