موعد المرحلة الثالثة.. أبرز تصريحات وزير التعليم العالي بشأن تنسيق الثانوية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:34 م
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
مارينا بشارة
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أدلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، بتصريحات مهمة بشأن تنسيق مرحلة الثانوية العامة 2020، ومنها موعد المرحلة الثالثة من التنسيق، والأماكن الشاغرة بهذه المرحلة.

وترصد "الفجر" أبرز تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تنسيق الثانوية العامة:

موعد المرحلة الثالثة:

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى خلال المؤتمر الصحفي عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة، ومن المقرر أن تبدأ بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات وذلك  بعد يوم  الأربعاء 16 سبتمبر.

الحد الأدنى للمرحلة الثالثة:

أشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى الي الحد الأدنى للمرحلة الثالثة للتنسيق بواقع 205 درجة أي بنسبة مئوية 50%.

الأماكن الشاغرة:
 
وكشف الوزير أنه مازالت توجد بعض الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة للكليات النظرية فى كليات الحقوق، والآداب والسياحة والفنادق والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية والكليات التكنولوجيا بالإضافة إلى المعاهد العليا الخاصة والمتوسطة بالإضافة إلى أماكن شاغرة فى كليات التكنولوجيا بشرط اجتياز اختبارات القدرات.

مرحلة تقليل الاغتراب:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي حرص الوزارة بتسير الأمور علي الطلاب، حيث سيتم إطلاق مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات بين طلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق يوم السبت 12 سبتمبر حتى الأربعاء 16 سبتمبر، وفقا لقواعد وشروط التوزيع الجغرافى والإقليمية وفى حدود نسبة 10% سواء التحويل المناظر أو غير المناظرة.

عدد طلاب المرحلة الثالثة:

وقال الدكتور خالد عبد الغفار فى مؤتمر صحفى م إن إجمالى عدد طلاب المرحلة الثالثة يبلغ 57185 طالبا فى  الشعبة العلمية و20980 طالبا بالشعبة الأدبية باجمالى   86الف 165 طالب وطالبة وهم الناجين من الدور الأول ثانوية عامة وسيتم اضافة طلاب الناجحين فى دور الثانى بالثانوية العامة بعد إعلان النتائج.

موعد انتهاء المرحلة الثانية:

لفت وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن مكتب التنسيق يستمر فى استقبال رغبات المرحلة الثانية، من الثلاثاء 1 سبتمبر حتى الأحد 6 سبتمبر، لمدة 6 أيام.

مرحلة الثانية الأكبر:

أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن لاول مرة تسجل المرحلة الثانية أكبر نسبة على مستوى التاريخ الشعبة العلمية والأدبية 254518 أكثر من ربع مليون وهذا رقم قياسى بالاعوام السابقة، حيث وصل إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا 194484 طالب وطالبة الشعبة العلمية وبالنسبة الشعبة الأدبية 60064 باجمالى.

مؤشرات التنسيق مرحلة الثانية:

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، عن بعض المؤشرات فى الحدود الدنيا بالنسبة للشعبة العلمية بلغ الأدنى  لكلية الطب البيطرى 398.5 درجة بنسبة مئوية 97.2% والحد الأدنى للتمريض 349.5 بنسبة 85.24% اما قطاع الهندسة فقد توقف الحد الأدنى عند 381 درجة بنسبة 92.92%.

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