موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020 والحد الأدنى للقبول

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، عن فتح باب التسجيل في المرحلة الثالثة للتنسيق القبول بالجامعات عقب الانتهاء من تقليل الاغتراب، بحد أدنى 205 درجات بنسبة مئوية 50%، وذلك بعد يوم الأربعاء القادم الموافق 16 سبتمبر.





وقال الدكتور خالد عبد الغفار، في مؤتمر صحفي اليوم، أن إجمالي عدد طلاب المرحلة الثالثة يبلغ 57185 طالبا في الشعبة العلمية و20980 طالبا بالشعبة الأدبية بإجمالي 86 ألف 165 طالب وطالبة وهم الناجين من الدور الأول ثانوية عامة وسيتم إضافة الطلاب الناجحين في الدور الثاني بالثانوية العامة بعد إعلان النتائج.